NBA Summer League: veja os elencos dos times

A NBA Summer League 2025 de Las Vegas começa nesta quinta-feira (10), com todos os 30 times, que enviaram seus elencos para a disputa. Em geral, são jogadores com pouca experiência, como calouros e com até dois ou três anos na liga. Enquanto isso, outros são atletas que buscam acordos two-way.

Então, o Jumper Brasil trouxe todos os elencos que vão disputar a Summer League da NBA. Confira:

Atlanta Hawks

Destaques: Asa Newell e Kobe Bufkin

O Atlanta Hawks apostou em um dos elencos mais jovens para a NBA Summer League 2025, enquanto Jacob Toppin, Kobe Bufkin, Adam Flegler, Jack White e Jack McVeigh são os únicos com experiência na liga.

Jogador N° Pos Altura* Peso** Jacob Toppin 0 F 6-8 200 lbs Kobe Bufkin 4 G 6-5 200 lbs Kobe Johnson 12 G 6-6 200 lbs Javan Johnson 13 F 6-6 192 lbs Asa Newell 14 F 6-11 224 lbs Devion Smith 16 G 6-0 175 lbs Dwight Murray Jr. 19 G 6-0 180 lbs Eli John Ndiaye 20 C 6-10 209 lbs Nikola Ðurišic 22 F-G 6-8 209 lbs Adam Flagler 29 G 6-3 185 lbs Lamont Butler 31 G 6-2 200 lbs Jack McVeigh 32 F 6-7 205 lbs Nell Joseph 35 F 6-10 245 lbs Jack White 41 F 6-6 225 lbs Jake Stephens 45 C 6-11 270 lbs

Pos: G (armador ou ala-armador), F (ala ou ala-pivô), C (pivô)

Boston Celtics

Destaques: Jordan Walsh, Hugo Gonzalez, Kenny Lofton e Baylor Scheierman

Apesar de o Celtics mandar três jogadores com mais experiência na NBA para a Summer League, todos os olhares estarão para o calouro Hugo Gonzalez. De acordom com o GM Brad Stevens, o espanhol vai fazer parte do elenco principal. Então, é o momento em que o time deve testar o jogador por mais minutos.

Jogador N° Pos Altura Peso Jordan Walsh 27 F 6-7 208 lbs Hugo Gonzalez 28 F 6-6 205 lbs Max Shulga 29 G 6-5 210 lbs Hayden Gray 37 G 6-4 190 lbs Kendall Brown 38 G 6-7 205 lbs Jalen Bridges 41 F 6-8 225 lbs Miles Norris 44 F 6-7 200 lbs Aaron Scott 45 F 6-7 200 lbs Kenny Lofton 50 F-C 6-6 275 lbs Zach Hicks 51 F 6-8 200 lbs Ben Gregg 52 F 6-10 230 lbs Baylor Scheierman 55 G-F 6-6 213 lbs Amari Williams 77 C 7-0 250 lbs

Brooklyn Nets

Destaques: Egor Demin, Tosan Evbuomwan, Drew Timme

Enquanto o Brooklyn Nets usou o Draft para selecionar vários armadores, o russo Egor Demin deve ser o foco, ao menos nos primeiros jogos. O Nets não tem um dos melhores elencos da NBA, mas pode fazer algum “barulho” na Summer League.

Jogador N° Pos Altura Peso Terry Roberts 00 G 6-2 171 lbs Drake Powell 4 G-F 6-5 200 lbs Egor Demin 8 G 6-8 200 lbs Tyson Etienne 10 G 6-2 200 lbs Tosan Evbuomwan 12 F 6-7 217 lbs Grant Nelson 16 F-C 6-11 230 lbs Tyrese Samuel 17 F-C 6-10 240 lbs Danny Wolf 18 F 6-11 254 lbs Nolan Traore 19 G 6-3 175 lbs Drew Timme 26 F 6-10 235 lbs Caleb Daniels 28 G 6-4 210 lbs D’Andre Davis 34 G-F 6-6 215 lbs Quincy Olivari 41 G 6-3 200 lbs Justyn Hamilton 50 C 6-10 205 lbs TJ Bamba 55 G 6-5 220 lbs Ben Saraf 77 G 6-8 206 lbs

Charlotte Hornets

Destaques: Kon Knueppel, Damion Baugh, KJ Simpson, Tijane Salaun

Embora o Charlotte Hornets não tenha um dos melhores elencos da NBA, para a Summer League o time envia um grupo com talento. Baugh, Simpson e Salaum chegaram a ter algum destaque no time principal em 2024/25, mas o grande nome é o calouro Kon Knueppel. No entanto, a equipe só tem um pivô com acordo regular para a próxima campanha. Portanto, Ryan Kalkbrenner, Josh Oduro e James Banks serão muito testados.

Jogador N° Pos Altura Peso Sion James 4 G 6-5 218 lbs Damion Baugh 5 G 6-4 195 lbs Kon Knueppel 7 G-F 6-7 217 lbs Ryan Kalkbrenner 11 C 7-1 257 lbs PJ Hall 16 F-C 6-10 245 lbs Dajuan Harris Jr. 17 G 6-2 175 lbs James Banks 18 C 6-10 250 lbs Jaylen Sims 20 G-F 6-7 210 lbs M.J. Walker Jr. 21 G 6-5 213 lbs Josh Oduro 22 F-C 6-9 240 lbs KJ Simpson 25 G 6-2 190 lbs D.J. Rodman 27 G-F 6-6 215 lbs Tidjane Salaun 31 F 6-9 205 lbs Liam McNeeley 33 F 6-7 215 lbs Jamiya Neal 77 G 6-5 190 lbs

Chicago Bulls

Destaques: Javon Freeman-Liberty, Matas Buzelis, Noa Essengue, Yuki Kawamura e Mãozinha Pereira

O Chicago Bulls tem um dos elencos mais promissores da NBA, então isso se reflete na Summer League. Os calouros Noa Essengue e Lauchlan Olbrich serão mais observados, mas Matas Buzelis e Javon Freeman-Liberty devem ser os grandes destaques. Por fim, o brasileiro Mãozinha Pereira vai brigar para ter uma vaga two-way.

Jogador N° Pos Altura Peso Javon Freeman-Liberty 0 G 6-4 190 lbs Matas Buzelis 14 F 6-9 196 lbs William Hickey 16 G 6-5 203 lbs Jahmir Young 17 G 6-2 185 lbs Emanuel Miller 20 F 6-7 215 lbs Noa Essengue 24 F 6-9 194 lbs David Muoka 27 C-F 6-10 235 lbs Caleb Grill 31 G 6-3 205 lbs Yuki Kawamura 37 G 5-8 159 lbs Mãozinha Pereira 45 F 6-8 217 lbs Lachlan Olbrich 47 F-C 6-10 236 lbs Wooga Poplar 55 G 6-5 197 lbs Romeo Weems 88 F 6-7 215 lbs

Cleveland Cavaliers

Destaques: Craig Porter e Jaylon Tyson

O Cavs venceu a Summer League da NBA com um dos melhores elencos de 2023. No entanto, não dá sinais de que vai brigar para ganhar com o atual grupo. Mas fique de olho em Jaylon Tyson, calouro na última temporada.

Jogador N° Pos Altura Peso Craig Porter Jr. 9 G 6-2 176 lbs Jaxson Robinson 14 G 6-6 190 lbs Norchad Omier 15 C 6-7 245 lbs Jaylon Tyson 20 G 6-6 215 lbs Kadin Shedrick 21 C 6-10 213 lbs Tyrese Proctor 24 G 6-5 183 lbs Nae’Qwan Tomlin 30 F 6-9 210 lbs Darius Brown 36 G 6-2 195 lbs Warith Alatishe 37 F 6-7 200 lbs Tristan Enaruna 38 F 6-8 220 lbs Chaney Johnson 39 F 6-8 225 lbs Denver Jones 44 G 6-1 196 lbs Saliou Niang 77 F 6-8 204 lbs

Dallas Mavericks

Destaques: Cooper Flagg, Ryan Nembhard, Aliou Diarra

Ao mesmo tempo, o Mavericks terá duas escolhas número um do Draft. Além de Cooper Flagg, o grande destaque do time, o Mavs terá Aliou Diarra, primeira pick no recrutamento da G League. Mas todos os olhares na Summer League da NBA estarão mesmo para Flagg.

Jogador N° Pos Altura Peso Ryan Nembhard 9 G 6-0 180 lbs Miles Kelly 14 G 6-6 190 lbs Melvin Ajinca 17 F 6-8 218 lbs Nolan Hickman 27 G 6-2 190 lbs Zhuric Phelps 28 G 6-4 190 lbs Cooper Flagg 32 F 6-9 205 lbs Jamarion Sharp 33 C 7-5 235 lbs Aliou Diarra 34 C 6-9 192 lbs Matthew Cleveland 35 G-F 6-7 210 lbs Maxwell Lewis 36 F 6-7 215 lbs Jordan Hall 37 F 6-7 215 lbs Matt Cross 43 F 6-7 230 lbs Obinna Anochili-Killen 44 F 6-8 220 lbs Moussa Cisse 45 C 6-11 229 lbs Gabe McGlothan 46 F 6-7 235 lbs Jaylin Williams 47 F 6-8 245 lbs

Denver Nuggets

Destaques: Spencer Jones, Hunter Tyson

Apesar de o Nuggets não ter um dos melhores elencos, o time vai para a Summer League da NBA tentando dar mais espaço a Spencer Jones e Hunter Tyson.

Jogador N° Pos Altura Peso Reece Beekman 4 G 6-1 190 lbs Hunter Tyson 5 F 6-8 215 lbs Reyne Smith 6 G 6-2 180 lbs Keyontae Johnson 9 F 6-5 230 lbs Boo Buie 10 G 6-2 180 lbs DaRon Holmes II 14 F 6-9 236 lbs Logan Johnson 16 G 6-2 170 lbs Kaodirichi Akobundu-Ehiogu 20 F 6-10 209 lbs Spencer Jones 21 F 6-7 225 lbs Terrence Hargrove Jr. 22 F 6-4 215 lbs Tamar Bates 23 G 6-5 193 lbs Tyrell Harrison 24 C 7-1 210 lbs Curtis Jones 25 G 6-5 165 lbs E.J. Liddell 31 F 6-7 240 lbs Ibou Badji 41 C 7-1 240 lbs Donovan Williams 43 G 6-6 190 lbs

Detroit Pistons

Destaques: Ron Holland, Daniss Jenkins, Bobi Klintman

O Pistons deve ter Ron Holland como um dos focos na Summer League 2025 da NBA, pois quer ver evolução para o seu segundo ano na liga.

Jogador N° Pos Altura Peso Ron Holland 5 F-G 6-8 206 lbs Chaz Lanier 20 G 6-5 205 lbs Daniss Jenkins 24 G 6-3 185 lbs Zakai Zeigler 26 G 5-9 170 lbs T.J. Madlock 27 G 6-3 190 lbs Sincere Carry 29 G 6-1 185 lbs Bobi Klintman 34 F 6-9 225 lbs Tolu Smith 35 C 6-11 250 lbs Trevor Keels 37 G 6-5 221 lbs Brice Williams 38 G 6-6 205 lbs Miller Kopp 39 F 6-7 220 lbs John Ukomadu 46 F 6-7 200 lbs Dawson Garcia 47 F 6-11 230 lbs Garrison Brooks 48 C 6-10 240 lbs T.J. Bickerstaff 49 F 6-9 207 lbs

Golden State Warriors

Destaques: Will Richard, Jackson Rowe, Taren Armstrong

Enquanto o Warriors não tem um dos melhores elencos para a Summer League 2025 da NBA, o time quer testar o australiano Taran Armstrong, que chegou ainda em 2024/25. A equipe não foi bem no California Classic, então não deve ser muito diferente aqui.

Jogador N° Pos Altura Peso Taran Armstrong 1 G 6-5 185 lbs Will Richard 3 F-G 6-4 206 lbs Jules Bernard 18 G 6-6 210 lbs Leopold Delaunay 19 G 6-4 205 lbs Marques Bolden 20 C 6-10 249 lbs Alex Toohey 22 F 6-8 223 lbs Chance McMillian 25 G 6-3 190 lbs Blake Hinson 26 F 6-8 230 lbs Alex Higgins-Titsha 27 F 6-7 178 lbs Bez Mbeng 28 G 6-4 185 lbs Donta Scott 29 F 6-8 230 lbs Isaiah Mobley 33 C 6-8 238 lbs Chris Manon 36 G-F 6-5 195 lbs LJ Cryer 40 G 6-1 200 lbs Jackson Rowe 44 F 6-7 210 lbs Jaden Shackelford 45 G 6-3 200 lbs Coleman Hawkins 50 C 6-10 230 lbs Ja’Vier Francis 52 F 6-8 235 lbs Gabe Madsen 55 G-F 6-6 200 lbs

Houston Rockets

Destaques: Reed Sheppard, Kevon Harris, Moses Brown, Kennedy Chandler

A Summer League é um lugar onde jogadores como Moses Brown brilham e ganham espaço em elencos principais da NBA. Brown nem deve ter espaço no próprio Rockets, pois o time já possui três pivôs para a fase regular. Só que ele sempre arruma um lugar. Mas o foco mesmo deve ficar por conta de Reed Sheppard.

Jogador N° Pos Altura Peso Kevon Harris 00 G 6-6 220 lbs N’Faly Dante 3 C 6-11 265 lbs Reed Sheppard 15 G 6-3 182 lbs Nate Williams 19 G-F 6-5 205 lbs Cameron Matthews 40 F 6-7 235 lbs Adonis Arms 42 G 6-6 205 lbs Chris Ledlum 43 F 6-6 242 lbs Jermaine Samuels Jr. 46 F 6-7 230 lbs Kennedy Chandler 47 G 6-0 171 lbs Moses Brown 49 C 7-2 245 lbs Mylik Wilson 51 G 6-2 175 lbs Great Osobor 54 F 6-8 245 lbs Uroš Trifunovic 56 G-F 6-7 194 lbs

Indiana Pacers

Destaques: Johnny Furphy, Quenton Jackson

Johnny Furphy, escolha no Draft do último ano, não teve tanto espaço no time, mas deve ser um dos principais nomes do Pacers na Summer League da NBA.

Jogador N° Pos Altura Peso Taelon Peter 4 G 6-4 185 lbs Kam Jones 7 G 6-4 200 lbs Enrique Freeman 8 F 6-7 225 lbs RayJ Dennis 10 G 6-2 180 lbs R.J. Felton 11 G 6-3 200 lbs Johnny Furphy 12 F 6-7 195 lbs Hunter Maldonado 13 G-F 6-7 202 lbs Josiah-Jordan James 14 F 6-6 224 lbs Samson Johnson 18 C 6-10 225 lbs Steven Ashworth 21 G 6-1 170 lbs Phillip Wheeler 24 F 6-8 185 lbs Robert Baker 27 F-C 6-10 210 lbs Keisei Tominaga 28 G 6-2 175 lbs Quenton Jackson 29 G 6-5 180 lbs Buddy Boeheim 32 F 6-5 205 lbs

Los Angeles Clippers

Destaques: Yanic Konan Niederhauser, Cam Christie, Patrick Baldwin

Enquanto o Clippers vai testar Patrick Baldwin e Cam Christie, o pivô Yanic Konan Niederhauser, última escolha da primeira rodada, deve ganhar rodagem na Summer League.

Jogador N° Pos Altura Peso Kobe Sanders 4 G 6-9 207 lbs Trentyn Flowers 9 F 6-9 185 lbs Jordan Miller 11 F 6-5 194 lbs Cam Christie 12 G 6-6 190 lbs Yanic Konan Niederhauser 14 C 6-11 242 lbs Kobe Brown 21 F 6-7 250 lbs Patrick Baldwin 23 F 6-9 220 lbs Zavier Simpson 35 G 6-0 190 lbs John Poulakidas 42 G 6-6 205 lbs Izaiah Brockington 45 G 6-4 196 lbs Juwan Gary 50 F 6-6 226 lbs Jahmyl Telfort 51 F 6-7 225 lbs

Los Angeles Lakers

Destaques: Dalton Knecht, Cole Swider, Bronny James, Eric Dixon, Darius Bazley

O Los Angeles Lakers foi muito bem no California Classic Summer League da NBA, então parece ter um dos melhores elencos para disputar o torneio de Las Vegas. Fique de olho em Eric Dixon, mas Darius Bazley ganhou destaque ao fazer 27 pontos e 13 rebotes contra o San Antonio Spurs. Enquanto isso, Dalton Knecht e Cole Swider estão arremessando muito bem.

Por fim, o Lakers entra na Summer League com dois sobrenomes conhecidos, como Julian Reese (irmão de Angel) e Augustas Marciulionis (filho de Arturas).

Jogador N° Pos Altura Peso Dalton Knecht 4 G 6-6 212 lbs Bronny James 9 G 6-2 210 lbs Christian Koloko 10 C 7-0 230 lbs RJ Davis 26 G 6-0 175 lbs DJ Steward 27 G 6-2 162 lbs Sam Mennenga 29 F 6-9 240 lbs Augustas Marciulionis 31 G 6-4 200 lbs Darius Bazley 36 F 6-9 216 lbs TY Johnson 38 G 6-3 190 lbs Sir’Jabari Rice 40 G 6-4 180 lbs Cole Swider 41 F 6-8 220 lbs Eric Dixon 43 F 6-8 259 lbs DaJaun Gordon 45 G 6-4 190 lbs Julian Reese 50 F 6-9 252 lbs Ethan Taylor 54 G 6-5 205 lbs Trey Jemison 55 C 6-11 275 lbs Arthur Kaluma 65 F 6-7 223 lbs

Memphis Grizzlies

Destaques: Jaylen Wells, GG Jackson e Cam Spencer

Jaylen Wells e GG Jackson devem ganhar mais espaço para a próxima temporada da NBA, então o Memphis Grizzlies montou um dos bons elencos para a Summer League.

Jogador N° Pos Altura Peso Armando Bacot 00 C 6-10 240 lbs Jaylen Wells 0 G-F 6-6 206 lbs Ace Baldwin Jr. 1 G 6-1 190 lbs Zyon Pullin 2 G 6-3 202 lbs Tyler Burton 3 G-F 6-7 215 lbs Phlandrous Fleming Jr. 4 G 6-4 210 lbs Bo Montgomery 7 G 6-5 205 lbs Nate Hinton 8 G-F 6-5 210 lbs Javon Small 10 G 6-1 190 lbs Efton Reid III 16 C 7-0 250 lbs Ante Brzovich 19 C 6-10 220 lbs Jahmai Mashack 21 G 6-3 197 lbs Jeremy Jones 22 G-F 6-7 213 lbs Cedric Coward 23 G-F 6-5 213 lbs Cam Spencer 24 G 6-3 201 lbs Will Magnay 25 C 6-10 234 lbs Lawson Lovering 34 C 7-1 235 lbs GG Jackson 45 F-C 6-9 215 lbs Aaron Estrada 55 G 6-3 190 lbs

Miami Heat

Destaques: Kel’el Ware, Pelle Larsson, Kasparas Jakucionis

O calouro Kasparas Jakucionis é muito bom, mas não foi bem no California Classic Summer League da NBA. Ele acertou apenas um dos 15 arremessos em três jogos, enquanto cometeu muitos erros de ataque. Por fim, Kel’el Ware, titular no fim da última campanha com o Miami Heat, é o destaque.

Jogador N° Pos Altura Peso Kel’el Ware 7 C 7-1 240 lbs Pelle Larsson 9 G 6-5 215 lbs Keshad Johnson 16 F 6-6 230 lbs Kasparas Jakucionis 25 G 6-6 205 lbs Vladislav Goldin 50 C 7-1 250 lbs Kira Lewis Jr. 53 G 6-1 170 lbs Bryson Warren 55 G 6-3 185 lbs Marcus Williams 56 G 6-2 200 lbs JC Butler 57 G 6-5 190 lbs Javonte Cooke 59 F 6-6 185 lbs Erik Stevenson 64 G 6-4 205 lbs Steve Settle III 68 F 6-10 190 lbs Myron Gardner 75 F 6-6 220 lbs Dain Dainja 84 F 6-9 255 lbs Oumar Ballo 85 C 6-11 275 lbs

Milwaukee Bucks

Destaques: Jamaree Bouyea, Keita Bates-Diop, Andre Jackson

O Milwaukee Bucks tem um dos elencos mais mesclados da Summer League da NBA. Enquanto o calouro Bogoljub Markovic não deve ficar para a fase regular, o time vai testar Jamaree Bouyea, que está com acordo two-way. Enquanto isso, Keita Bates-Diop tenta nova chance na liga. Por fim, Andre Jackson espera seguir no grupo principal. Afinal, está sob contrato não garantido.

Jogador N° Pos Altura Peso Chris Livingston 7 F 6-6 220 lbs Jamaree Bouyea 15 G 6-2 180 lbs Mark Sears 19 G 6-1 185 lbs Tyler Smith 21 F 6-9 220 lbs Bogoljub Markovic 23 F 6-11 210 lbs Markquis Nowell 25 G 5-7 160 lbs John Butler Jr. 26 C 7-0 190 lbs Terrence Edwards Jr. 27 G 6-6 190 lbs Frankie Fidler 28 G 6-7 217 lbs Cormac Ryan 29 G 6-5 195 lbs Gary Chivichyan 30 G 6-4 200 lbs Rob Disibio 31 F 6-6 210 lbs Pete Nance 35 F 6-10 220 lbs Malik Williams 37 C 6-11 250 lbs David Joplin 38 F 6-8 225 lbs Keita Bates-Diop 39 F 6-8 229 lbs Blaise Threatt 40 G 6-3 210 lbs Wade Taylor IV 41 G 6-0 180 lbs Andre Jackson 44 G-F 6-6 209 lbs Jean-Jacques Boissy 47 G 6-0 146 lbs

Minnesota Timberwolves

Destaques: Terrance Shannon, Rob Dillingham, Leonard Miller, Rocco Zikarsky

O Timberwolves tem um dos melhores elencos da Summer League 2025 da NBA, mas deve dar foco para Leonard Miller. Apesar de já ter dois anos na liga, ele ainda não passou de 1.7 ponto na campanha de estreia. Ele sabe pontuar, mas não consegue espaço. Rob Dillingham, enquanto isso, deve ser muito testado. Afinal, o time perdeu Nickeil Alexander-Walker para o Atlanta Hawks, que vinha sendo o principal reserva de Mike Conley. Então, é o momento de Dillingham ter muitos minutos.

Jogador N° Pos Altura Peso Terrence Shannon 1 G 6-6 229 lbs Rob Dillingham 4 G 6-2 170 lbs Des Watson 12 G 6-5 214 lbs Tristen Newton 13 G 6-5 201 lbs Jesse Edwards 14 C 7-0 248 lbs Martez Brown 16 F 6-8 216 lbs Babacar Sane 17 F 6-7 230 lbs Joan Beringer 19 C 6-11 230 lbs Nojel Eastern 20 G 6-5 238 lbs Jaylen Clark 22 G 6-4 221 lbs Jamal Cain 23 F 6-7 202 lbs Amari Bailey 24 G 6-5 185 lbs CJ Fulton 31 G 6-2 185 lbs Leonard Miller 33 F 6-10 226 lbs Rocco Zikarsky 44 C 7-3 223 lbs

New Orleans Pelicans

Destaques: Jeremiah Fears, Antonio Reeves, Yvis Missi, Derik Queen, Lester Quinones

O Pelicans deve testar os calouros Fears e Queen, mas espere por bons jogos de Reeves e Quinones. Enquanto isso, o grande nome do time na Summer League é Yvis Missi. Após um bom ano de estreia na NBA, o pivô deve ganhar mais espaço na próxima campanha.

Jogador N° Pos Altura Peso Jeremiah Fears 0 G 6-3 180 lbs Hunter Dickinson 4 C 7-2 265 lbs Keion Brooks Jr. 11 F 6-7 210 lbs Antonio Reeves 12 G 6-5 189 lbs Micah Peavy 14 F 6-6 212 lbs Chase Hunter 20 G 6-4 202 lbs Yves Missi 21 C 6-11 236 lbs Derik Queen 22 F-C 6-9 248 lbs Trey Alexander 23 G 6-4 185 lbs Trey Townsend 28 F 6-6 212 lbs Lester Quinones 30 G 6-4 208 lbs Tytan Anderson 32 F 6-6 185 lbs Christian Shumate 42 F 6-6 213 lbs Will Baker 50 C 6-11 240 lbs AJ Hoggard 55 G 6-3 220 lbs

New York Knicks

Destaques: Tyler Kolek, MarJon Beauchamp, Ariel Hukporti

O Knicks deve testar Beauchamp na Summer League, pois o time precisa de boas opções na ala. Vale lembrar que a equipe ainda não tem nenhum jogador sob contrato two-way, então é a chance de muitos jogadores aqui.

Jogador N° Pos Altura Peso Pacome Dadiet 4 F 6-8 210 lbs Kevin McCullar Jr. 9 F 6-6 210 lbs Tyler Kolek 13 G 6-3 195 lbs MarJon Beauchamp 14 F 6-7 199 lbs Yudai Baba 18 G 6-5 198 lbs Anton Watson 21 F 6-8 225 lbs Jamal Bey 26 G 6-6 210 lbs Biwali Bayles 27 G 6-1 185 lbs Dink Pate 28 G 6-7 201 lbs Jaden Campbell 29 G 6-5 205 lbs Devone Grant 30 G 6-2 185 lbs Nick Jourdain 31 G-F 6-7 231 lbs Luka Scuka 35 F 6-10 227 lbs Lance Ware 45 C 6-10 220 lbs James Nnaji 46 C 6-11 250 lbs Mohamed Diawara 51 F 6-10 228 lbs Ariel Hukporti 55 C 6-11 246 lbs

Oklahoma City Thunder

Destaques: Thomas Sorber, Ajay Mitchell, Nikola Topic

Muita gente quer ver Nikola Topic na Summer League 2025 da NBA, mas o armador não foi tão bem no evento de Salt Lake City. Apesar de mostrar grandes lances, ele cometeu muitos erros. No entanto, Thomas Sorber deve ganhar bons minutos após o Oklahoma City Thunder fazer força para buscar o pivô no Draft.

Jogador N° Pos Altura Peso Thomas Sorber 12 C 6-9 270 lbs Branden Carlson 15 C 7-0 227 lbs Cameron Brown 16 F 6-5 218 lbs Malevy Leons 17 F 6-9 196 lbs Brooks Barnhizer 23 F 6-5 227 lbs Ajay Mitchell 25 G 6-4 204 lbs Jazian Gortman 26 G 6-1 175 lbs Ty Brewer 27 F 6-5 210 lbs Kerwin Walton 28 F 6-4 209 lbs Payton Sandfort 30 F 6-6 214 lbs Hason Ward 31 C 6-8 214 lbs Chris Youngblood 40 G 6-4 223 lbs Erik Reynolds II 41 G 6-2 183 lbs Mady Sissoko 42 C 6-7 240 lbs Nikola Topić 44 G 6-6 216 lbs Cesare Edwards 45 F-C 6-7 224 lbs Viktor Lakhin 50 C 6-11 247 lbs Zack Austin 52 F 6-5 216 lbs Alex Ducas 88 F 6-6 215 lbs

Orlando Magic

Destaques: Jase Richardson, Tristan da Silva, Márcio Santos, Noah Penda

O Magic vem com um dos elencos “mais brasileiros” na Summer League da NBA. Afinal, Márcio Santos e Tristan da Silva estarão lá. Santos estava na Alemanha, enquanto o filho de brasileiro da Silva chegou a ser titular na última temporada. Mas fique de olho em Jase Richardson, especialista em arremessos.

Aliás, na Summer League, Márcio Santos terá outros dois colegas que jogaram ao seu lado no Ratiopharm Ulm: Noa Essengue (Bulls) e Ben Saraf (Nets).

Jogador N° Pos Altura Peso Jase Richardson 11 G 6-1 178 lbs Tristan da Silva 23 F 6-8 217 lbs Jalen Crutcher 40 G 6-2 175 lbs Lance Terry 41 G 6-2 180 lbs Dakota Leffew 42 G 6-5 185 lbs Alondes Williams 51 G 6-4 210 lbs Djordije Jovanovic 52 F 6-7 190 lbs Jaden Akins 53 G 6-4 195 lbs Wendell Moore Jr. 54 G 6-5 215 lbs Ethan Thompson 55 G 6-5 195 lbs Nate Santos 56 F 6-7 215 lbs Johnell Davis 57 G 6-4 210 lbs Marcio Santos 60 F 6-9 250 lbs Kylor Kelley 61 C 7-0 230 lbs Lynn Kidd 62 C 6-10 240 lbs Zach Freemantle 63 F 6-9 227 lbs Lazar Stefanovic 65 G 6-7 190 lbs Brandon Huntley-Hatfield 70 C 6-10 240 lbs Noah Penda 93 F 6-7 242 lbs

Philadelphia 76ers

Destaques: VJ Edgecombe, Adem Bona, Jalen Hood-Schifino, Johni Broome

VJ Edgecombe é, de longe, o destaque do Philadelphia 76ers na Summer League da NBA. Enquanto isso, Adem Bona precisa mostrar basquete. Afinal, ele não foi bem no evento de Salt Lake City.

Jogador N° Pos Altura Peso Jalen Hood-Schifino 17 G 6-5 210 lbs Jalen Slawson 18 F 6-7 215 lbs Justin Edwards 19 F 6-7 217 lbs Johni Broome 22 F 6-9 249 lbs Izan Almansa 26 F 6-10 230 lbs Keve Aluma 27 GF 6-9 239 lbs Stefan Todorovic 29 F 6-8 190 lbs Adem Bona 30 F-C 6-10 247 lbs Judah Mintz 33 G 6-3 172 lbs Jack Clark 35 F 6-10 215 lbs Caleb Stone-Carrawell 36 F 6-7 220 lbs Saint Thomas 38 F 6-7 220 lbs Hunter Sallis 45 F 6-5 185 lbs Andrew Funk 50 G 6-5 200 lbs Landers Nolley II 51 G-F 6-7 207 lbs Mark Armstrong 52 G 6-2 180 lbs Alex Reese 65 F 6-9 249 lbs VJ Edgecombe 77 G 6-4 193 lbs

Phoenix Suns

Destaques: Ryan Dunn, Oso Ighodaro, Kahmam Maluach, Rasheer Fleming

O Phoenix Suns tem um dos melhores elencos para a Summer League 2025 da NBA. Os calouros Khaman Maluach e Rasheer Fleming devem ter muitos minutos, enquanto Ryan Dunn e Oso Ighodaro devem dar um grande salto para a próxima campanha.

Jogador N° Pos Altura Peso Ryan Dunn 0 F 6-8 220 lbs Oso Ighodaro 4 F 6-11 227 lbs Khaman Maluach 10 C 7-1 253 lbs Koby Brea 14 G 6-6 202 lbs Rasheer Fleming 20 F 6-8 232 lbs CJ Huntley 22 F 6-11 221 lbs Yuri Collins 50 G 6-0 190 lbs Boogie Ellis 51 G 6-2 190 lbs Alex Schumacher 52 G 6-3 185 lbs Khalif Battle 53 G 6-5 185 lbs Jordan Gainey 54 G 6-4 190 lbs Mitch Mascari 55 G 6-5 200 lbs Moses Wood 56 F 6-8 210 lbs Brandon Angel 57 F 6-9 225 lbs Solomon Young 58 F 6-8 245 lbs

Portland Trail Blazers

Destaques: Hansen Yang, Sidy Cissoko, James Bouknight

Não adianta. Todo mundo quer ver Hansen Yang, o chinês que surpreendeu no Draft 2025. Mas o Portland Trail Blazers deve dar a James Bouknight uma chance de voltar à NBA. O ala-armador jogou no Charlotte Hornets, mas ficou mais conhecido por levar uma “chamada” de Michael Jordan.

Jogador N° Pos Altura Peso Caleb Love 2 G 6-2 203 lbs Hansen Yang 16 C 7-1 260 lbs Rayan Rupert 21 G-F 6-7 202 lbs Dmytro Skapintsev 41 C 7-1 260 lbs James Bouknight 42 G 6-5 190 lbs Keeshawn Barthelemy 50 G 6-1 180 lbs Cameron Tyson 52 G 6-2 190 lbs Sean Pedulla 53 G 6-2 190 lbs DJ Carton 54 G 6-4 200 lbs Justin McKoy 61 F 6-8 215 lbs Andrew Carr 64 F 6-11 235 lbs Olivier Nkamhoua 68 F 6-9 225 lbs Sidy Cissoko 91 G-F 6-6 220 lbs

Sacramento Kings

Destaques: Devin Carter, Mason Jones, Nique Clifford, Maxime Raynaud

O Kings terá Jabri Abdur-Rahim na Summer League. Se não der certo, ele deve ir para a G League, onde seu pai é presidente. Shareef Abdur-Rahim, astro da NBA nos anos 90, comanda a liga de desenvolvimento. No mais, olho em Devin Carter, que precisa mostrar serviço após passar quase todo o ano fora por lesão. Quando jogou, ele teve pouco espaço. Nique Clifford e Maxime Raynaud são os grandes nomes.

Jogador N° Pos Altura Peso Isaac Jones 3 F 6-9 245 lbs Nique Clifford 5 F 6-6 200 lbs Mason Jones 15 G 6-4 200 lbs Patrick McCaffery 18 F 6-9 210 lbs Devin Carter 22 G 6-2 195 lbs Isaiah Crawford 24 F 6-6 220 lbs Taevion Kinsey 25 G 6-5 190 lbs Isaac Nogues 28 G 6-5 189 lbs Jabri Abdur-Rahim 30 F 6-8 215 lbs Dylan Cardwell 32 C 6-11 255 lbs Jon Elmore 33 G 6-3 190 lbs Daniel Batcho 34 C 6-11 245 lbs Isaiah Stevens 40 G 6-0 185 lbs Maxime Raynaud 42 C 7-1 250 lbs

San Antonio Spurs

Destaques: Dylan Harper, David Jones-Garcia, Carter Bryant

Segunda escolha do Draft da NBA, Dylan Harper não jogou no California Classic Summer League, mas já está fora do primeiro embate em Las Vegas. Fique de olho em David Jones-Garcia, cestinha no torneio pelo San Antonio Spurs.

Jogador N° Pos Altura Peso Dylan Harper 2 G 6-5 215 lbs Carter Bryant 11 F 6-7 220 lbs Ibrahima Diallo 15 F 7-1 245 lbs Kyle Mangas 16 G 6-4 200 lbs Jameer Nelson Jr. 17 G 6-1 205 lbs Dexter Dennis 19 G 6-5 205 lbs Chibuzo Agbo 23 G 6-6 220 lbs David Jones-Garcia 25 F 6-5 210 lbs Osayi Osifo 26 F 6-9 230 lbs Riley Minix 27 F 6-7 230 lbs Omari Moore 29 G 6-6 185 lbs Nathan Mensah 31 C 6-9 220 lbs Cam Carter 33 G 6-3 190 lbs Mouhamet Diouf 35 F 6-11 235 lbs Josh Uduje 36 G 6-5 190 lbs Jacksen Moni 37 F 6-8 230 lbs Noah Farrakhan 38 G 6-1 170 lbs Harrison Ingram 55 G-F 6-5 235 lbs

Toronto Raptors

Destaques: Ja’Kobe Walter, Jonathan Mogbo, Ulrich Chomche, Jamal Shead

O Toronto Raptors manda para a Summer League 2025 da NBA um dos elencos com vários jogadores que estiveram na última fase regular. Então, todos os principais destaques devem ganhar muitos minutos.

Jogador N° Pos Altura Peso A.J. Lawson 0 G 6-6 185 lbs Jonathan Mogbo 2 F 6-7 216 lbs Colin Castleton 11 C 6-11 250 lbs Collin Murray-Boyles 12 F 6-7 239 lbs Quincy Guerrier 13 F 6-7 220 lbs Ja’Kobe Walter 14 G 6-4 204 lbs Jarkel Joiner 18 G 6-1 181 lbs Tyson Degenhart 20 F 6-8 235 lbs Clifford Omoruyi 21 C 6-11 250 lbs Ulrich Chomche 22 C 6-11 231 lbs Jamal Shead 23 G 6-0 198 lbs Chucky Hepburn 24 G 6-2 190 lbs Aniwaniwa Tait-Jones 32 G-F 6-6 200 lbs Tyreke Key 44 G 6-2 207 lbs Alijah Martin 55 G 6-2 208 lbs Jamison Battle 77 F 6-6 228 lbs

Utah Jazz

Destaques: Cody Williams, Kyle Filipowski, Jaden Springer, Isaiah Collier, Ace Bailey

Para a Summer League, o Jazz conta com vários bons jogadores, mas o destaque está em Ace Bailey. Quinta escolha do Draft, Bailey fez muito barulho antes do recrutamento, não queria jogar em alguns times (Utah, por exemplo) e acabou “abraçando” a franquia. Olho nele.

Jogador N° Pos Altura Peso Cody Williams 5 F 6-8 190 lbs Isaiah Collier 8 G 6-5 210 lbs Jaden Springer 11 G 6-4 202 lbs Walter Clayton Jr. 13 G 6-3 195 lbs Elijah Harkless 16 G-F 6-3 195 lbs John Tonje 17 F 6-5 218 lbs Ace Bailey 19 F 6-8 210 lbs RJ Luis Jr. 21 G-F 6-7 215 lbs Kyle Filipowski 22 F 6-11 250 lbs Max Abmas 30 G 5-11 172 lbs J’Wan Roberts 34 F 6-7 235 lbs Dane Goodwin 36 G-F 6-6 214 lbs Selton Miguel 39 G-F 6-4 217 lbs Jaylan Gainey 49 F 6-10 220 lbs Cameron McGriff 60 F 6-7 220 lbs Steve Crowl 61 F 7-0 247 lbs

Washington Wizards

Destaques: Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, Tre Johnson, AJ Johnson, Will Riley

Em termos de talento, o Washington Wizards tem um dos melhores elencos da Summer League da NBA. Todos os calouros de 2024/25 estarão em Las Vegas. Então, espere por muito. E olho em Tre Johnson, sexta escolha do Draft.

Jogador N° Pos Altura Peso AJ Johnson 5 G 6-5 174 lbs Bub Carrington 7 G 6-4 195 lbs Tre Johnson 12 G 6-5 190 lbs Leaky Black 17 F 6-6 209 lbs Kyshawn George 18 F 6-7 209 lbs Kadary Richmond 19 G 6-6 205 lbs Alex Sarr 20 C 7-0 224 lbs Will Riley 27 F 6-8 180 lbs Jamir Watkins 30 F 6-7 210 lbs Liam Robbins 31 C 7-0 250 lbs Dillon Jones 33 F 6-5 240 lbs Zeke Mayo 35 G 6-4 185 lbs Akoldah Gak 47 F 6-11 200 lbs Keshon Gilbert 55 G 6-4 200 lbs Jonathan Pierre 59 F 6-9 210 lbs

Tabela de altura para conversão em pés e polegadas *

Pés / polegadas Em metro 6’0″ 1.83 6’1″ 1.85 6’2″ 1.88 6’3″ 1.90 6’4″ 1.93 6’5″ 1.95 6’6″ 1.98 6’7″ 2.01 6’8″ 2.03 6’9″ 2.06 6’10” 2.08 6’11” 2.11 7’0″ 2.13 7’1″ 2.16 7’2″ 2.18 7’3″ 2.21 7’4″ 2.23 7’5″ 2.26

Tabela de peso para conversão em libras **

Peso em libras Em quilos 160 72.6 170 77.1 180 81.6 190 86.2 200 90.7 210 95.2 220 99.8 230 104.3 240 108.9 250 113.4 260 117.9 270 122.5 280 127.0 290 131.5

Onde assistir a NBA Summer League 2025

ESPN 4 e Disney +

