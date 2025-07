Dalton Knecht comanda e Lakers vence na Summer League

O ala Dalton Knecht liderou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o San Antonio Spurs por 89 a 88 na noite de terça-feira (8) pela Summer League da NBA. Knecht somou 25 pontos e oito rebotes, enquanto Darius Bazley saiu do banco para fazer 27 pontos e 13 rebotes, além da cesta do triunfo. Por outro lado, David Jones Garcia foi o cestinha do Spurs mais uma vez, com 25 pontos.

Dalton Knecht acertou quatro dos oito arremessos de três para comandar o Lakers na Summer League. Cole Swider, cestinha do time nos outros jogos, ficou com 15 pontos e três tocos, mas errou nove das 14 tentativas. Por sua vez, Bronny James não teve uma grande noite. O armador somou dois pontos e dois roubos de bola em 15 minutos, enquanto teve três erros de ataque e fez apenas um dos cinco arremessos.

No outro jogo da California Classic Summer League, o Miami Heat bateu o Golden State Warriors por 93 a 79. Apesar de o Heat vencer, o calouro Kasparas Jakucionis teve mais uma performance ruim. Nos três embates do torneio de verão, a escolha 20 do Draft 2025 da NBA acertou apenas um dos 15 arremessos no total. Kira Lewis (16 pontos, quatro assistências) e Pelle Larsson (15 pontos, cinco rebotes e quatro passes decisivos), foram os destaques de Miami.

Enquanto isso, o Warriors encerrou sua participação na Summer League em San Francisco com 14 pontos de Jackson Rowe e cinco pontos e sete assistências do australiano Taran Armstrong.

Já na Salt Lake City Summer League, Judah Mintz liderou o Philadelphia 76ers na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 91 a 90 com 26 pontos. O Sixers não contou mais uma vez com VJ Edgecombe, terceira escolha do Draft da NBA. Johni Broome colaborou com oito pontos e 12 rebotes, mas errou oito dos 11 arremessos. Então, pelo Grizzlies, Tyler Burton foi o cestinha com 23 pontos. Ele ainda pegou nove rebotes.

Por fim, Kyle Filipowski fez 18 pontos e pegou 15 rebotes no triunfo do Utah Jazz sobre o Oklahoma City Thunder por 86 a 82. Walter Clayton, escolha 18 do último Draft, fez 20 pontos e teve quatro assistências. Enquanto isso, Ajay Mitchell somou 19 pontos, oito assistências e cinco rebotes pelo Thunder. Nikola Topic, por outro lado, teve muitos problemas. Ele ficou com sete pontos, cinco rebotes e quatro passes decisivos, mas falhou em nove dos 12 arremessos e cometeu oito erros de ataque. Ace Bailey não jogou por Utah.

Dalton Knecht e o Lakers voltam às quadras na NBA 2K26 Summer League de Las Vegas, quando todos os 30 times vão disputar a partir de quinta-feira (10).

