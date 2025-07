Ace Bailey vira destaque na Summer League da NBA

Ace Bailey, quinta escolha do Draft deste ano, foi bem na vitória do Utah Jazz sobre o Memphis Grizzlies na noite de segunda-feira (7) por 112 a 111 na Summer League. Apesar de não ter sido o cestinha (Brice Sensabaugh, 37 pontos), Bailey somou 18 pontos e sete rebotes, acertando três das cinco tentativas do perímetro. Por outro lado, GG Jackson (27 pontos), Jaylen Wells e Cam Spencer (23), foram os destaques do Grizzlies.

Continua após a publicidade

Embora tenha sido um “problema” no recrutamento e não tenha feito uma boa estreia na Summer League, Ace Bailey foi bem no embate. O Jazz teve Sensabaugh como o grande nome. Mais uma vez, aliás. Contra o Philadelphia 76ers, ele fez cinco das oito tentativas de três, mas diante do Grizzlies, acertou sete em dez.

Ou seja, até aqui na Summer League de Salt Lake City, Sensabaugh já converteu 12 em 18 (66.7%). Além dele, Cody Williams colaborou com 18 pontos e Kyle Filipowski somou 11 pontos, 13 rebotes e três roubos de bola.

No outro jogo da noite da Summer League, o Oklahoma City Thunder não teve o menor problema para bater o Philadelphia 76ers por 89 a 78. Apesar de Nikola Topic acertar apenas dois dos 13 arremessos, ele teve cinco assistências e três roubos de bola em 27 minutos. Ajay Mitchell foi o cestinha do Thunder com 16 pontos, enquanto Chris Youngblood anotou 15.

Continua após a publicidade

Leia mais

Por outro lado, o Sixers não contou com VJ Edgecombe, terceira escolha do Draft da NBA. Judah Mintz foi o cestinha, com 21 pontos, enquanto Jalen Hood-Schifino fez 17 pontos. No entanto, com seis erros de ataque para apenas duas assistências.

A Summer League 2025 não teve jogos do California Classic na noite de segunda-feira. Então, nesta terça-feira (8), serão quatro jogos no total.

Às 20h (horário de Brasília), tem Miami Heat x Golden State Warriors. No mesmo horário Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers se enfrentam na Summer League de Salt Lake City. Então, Oklahoma City Thunder e Utah Jazz jogam às 22h e Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs fecham a rodada no California Classic, às 23h.

Continua após a publicidade

É esperado que Ace Bailey e VJ Edgecombe entrem em quadra na última rodada. Enquanto isso, Dylan Harper, do Spurs, só deve atuar na NBA 2K26 Summer League de Las Vegas, a partir do dia 10 (quinta-feira), quando todos os 30 times vão jogar.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA