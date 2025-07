“Deandre Ayton vai provar como é bom no Lakers”, aposta ex-jogador

Deandre Ayton vai tentar refazer a sua imagem na NBA durante a próxima temporada, como jogador do Los Angeles Lakers. O pivô chegou ao time angelino com expectativa de ser o novo titular da posição, depois da dispensa do Portland Trail Blazers. Ainda há meses de espera para descobrirmos, em quadra, se ele vai ser um sucesso mesmo. O ex-jogador Mychal Thompson, no entanto, está bem animado com o reforço.

“Eu acho que Deandre foi uma ótima contratação, pois é o pivô perfeito para esse time. É um grande parceiro de pick-and-rolls para Luka Doncic porque finaliza lobs e pontua de costas para a cesta também. Para mim, essa é a maior virtude dele: não se trata só de um roller. E aposto que vai estar mais motivado a mostrar essas ‘habilidades extras’ em Los Angeles”, projetou o bicampeão da NBA pela equipe.

Ayton, como Thompson disse, tem várias qualidades. Mas há um motivo para estar livre no mercado para fechar com o Lakers. O pivô de 26 anos é a prova de que existe uma diferença entre o que um atleta pode fazer e o que faz de fato. A sua falta de esforço e entrega na defesa, em particular, virou uma frustração para as suas equipes. O ídolo angelino admite esse problema, mas está confiante com a disposição do atleta.

“Deandre tem o talento de um astro, mas precisa atuar nesse nível de forma regular. Eu não culpo quem está cético com a sua contratação. Tenho muita fé, no entanto, em sua capacidade técnica. Além disso, vestir essa camisa é uma honra e privilégio que carrega muita responsabilidade. Eu acho que ele vai provar para todos como é bom em Los Angeles”, apostou o pai de Klay Thompson.

Primeira escolha

Mychal Thompson, na verdade, é um fã de longa data de Ayton. O ex-atleta fez vários comentários elogiosos ao então novato quando foi a primeira escolha do draft de 2018. Na ocasião, o pivô ganhou a preferência no recrutamento em relação a futuros craques como Doncic e Trae Young. Nesse sentido, Thompson crê que o Lakers aparece como uma oportunidade rara em sua carreira.

“Quando foi selecionado na primeira posição do draft, sim, eu pensei que Deandre seria um all-star por vários anos. Então, ele jogou abaixo das suas habilidades até agora. Foi uma decepção, para resumir. Mas acho que vai entrar em quadra com nova motivação, para provar que pode jogar nessa franquia. É só isso que espero dele”, explicou o veterano.

Thompson é tão confiante em Ayton, aliás, que chegou a compará-lo com a lenda David Robinson nas finais de 2021. Ele foi o pivô titular do Phoenix Suns naquela decisão. “Ainda acho que ele tem esse tipo de talento, mas a sua intensidade oscila muito. Por isso, no fim das contas, tudo depende dele. Pode ser tão bom quanto quiser, mas, para isso, precisa querer”, resumiu.

Impacto

O jogador de garrafão que o Lakers buscava no mercado, a princípio, não deveria ter as características de Deandre Ayton. Afinal, Doncic está mais acostumado a atuar com o típico rim runners que protege o aro do outro lado da quadra. O novo pivô do time, por sua vez, sempre exigiu mais volume ofensivo e bola na mão. Mas Thompson crê que ele vai se adaptar à nova realidade em um momento crítico de sua carreira.

“Deandre precisa estar focado, acima de tudo, em proteger o aro e pegar rebotes. Afinal, você não tem que ser o ponto central do ataque para causar impacto. Há noites em que Luka, LeBron James, Austin [Reaves] e Rui [Hachimura] vão entrar no ritmo deles e comandar no ataque. Nessas horas, Deandre deve entender que pode decidir jogos nos rebotes e defesa dentro do garrafão”, concluiu o ex-jogador.

