Técnico do Lakers já fez avaliação surpreendente sobre Deandre Ayton

O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, vai comandar Deandre Ayton na temporada que vem. O time vai assinar um contrato de duas temporadas com o pivô, depois que ele foi dispensado pelo Portland Trail Blazers. O reforço dividiu opiniões na torcida por causa do seu estilo de jogo e problemas de conduta. No entanto, a julgar por um comentário do treinador em 2022, ele aprovou a chegada.

Continua após a publicidade

“Deandre é um jogador incrível. Você pode dizer que é só ok, mas o acho incrível. Ele é incrível punindo atletas mais baixos perto da cesta. E ele forma a dupla em alto volume de pick-and-roll mais eficiente da NBA com Chris Paul hoje. Então, sim, acho que ele é incrível”, elogiou. O ex-atleta atuava como analista da ESPN na época e estava em um debate com Patrick Beverley.

A avaliação do agora técnico, a princípio, não é uma grande surpresa. Ayton sempre foi visto como um talentoso pivô ofensivo. Mas, do outro lado da quadra, era uma decepção em termos de rendimento e esforço. Um problema que nem um fã como Redick podia ignorar. Por isso, Redick não se opunha à ideia do Phoenix Suns trocar o jogador para evitar oferecer um contrato máximo.

Continua após a publicidade

“Há momentos em que ter um pivô tradicional, que ‘rola’ para a cesta e finaliza jogadas, é muito importante. E Deandre é muito bom, como disse. Mas a questão é que ele é o único jogador que Phoenix pode usar em uma troca para trazer um ala mais alto, uma terceira opção ofensiva mais dinâmica. Então, esse é o verdadeiro drama desse time”, concluiu o agora treinador angelino.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Profissional

O técnico do Lakers fez uma avaliação positiva de Deandre Ayton com base no que via em quadra. Mas, agora, Redick vai ter que lidar com a postura diária e ética do trabalho do pivô. Os relatos sobre os seus problemas de postura e maturidade são regulares por onde passa. De acordo com Jason Quick, do jornal The Oregonian, os angelinos só vão entender essa questão na prática.

Continua após a publicidade

“Eu tenho certeza de que Rob [Pelinka, GM] e JJ pesquisaram sobre Deandre. E ouviram coisas positivas, certamente. Mas acho que ele testará a paciência dos profissionais no vestiário da franquia. Deandre é imaturo e, acima de tudo, se acha melhor do que é. O comportamento de ‘pateta’ no dia a dia vira uma distração porque o faz sem noção”, relatou o setorista do Blazers.

É verdade que todo mundo tem um colega de trabalho ou conhecido inconveniente, por exemplo. Quick, no entanto, garante que Ayton vai além. “Algumas pessoas achavam que Deandre era só um jovem divertido, mas os veteranos de Portland não gostavam. Em particular, porque também significava faltar em treinos e atrasar viagens. Há uma hora que a falta de profissionalismo cansa todos”, resumiu.

Continua após a publicidade

Outros interessados

Apesar do histórico duvidoso, Ayton não ficou muito tempo sem time na NBA. E, aliás, atraiu muito interesse assim que se tornou agente livre. Muito se falou em Lakers e Indiana Pacers, mas a concorrência foi bem maior. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, mais quatro times tiveram conversas iniciais com o atleta de 26 anos.

“Deandre também recebeu interesse do Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. E, antes do acerto com Myles Turner, o Milwaukee Bucks sondou a situação também. Então, ele não foi para Los Angeles por falta de opções”, revelou o jornalista.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA