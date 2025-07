Myles Turner surpreende e fecha contrato com o Bucks

O Milwaukee Bucks chocou a NBA na manhã dessa terça-feira e fechou contrato com o pivô Myles Turner. Mais do que isso, o time fez uma engenharia financeira inesperada para “roubar” o titular do Indiana Pacers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia chegou a um acordo de quatro anos com o atleta que vai render US$107 milhões em salários.

No entanto, o movimento mais ousado veio para criar a flexibilidade para assinar com o agente livre. A equipe resolveu dispensar o astro Damian Lillard por meio da cláusula de alongamento. Assim, os US$113 milhões que ainda devia para o armador se diluem na folha salarial pelas próximas cinco temporadas. Esse é o maior contrato rescindido dessa forma na história da NBA.

Turner era agente livre do Pacers e, a princípio, a renovação era uma das certezas do mercado da liga. Mas tudo se complicou nas últimas 24 horas. Charania apurou que o time de Indiana repensou a promessa de exceder o teto salarial para manter o elenco finalista da NBA intacto. O Bucks, como resultado, avançou para fechar uma das negociações mais improváveis dessa agência livre.

“Myles estava há mais de dez anos na franquia e, por isso, deixou claro para todos que queria seguir em Indiana. Desde o fim dos playoffs, os seus representantes abriram as conversas para acertar a renovação. Mas a aversão de Indiana a pagar multas pesou. Em particular, depois da lesão que deve deixar Tyrese Haliburton fora da próxima temporada inteira”, revelou o jornalista.

Cartada

A postura agressiva do Bucks para fechar contrato com Myles Turner revela-se, antes de tudo, uma forma de deixar Giannis Antetokounmpo mais satisfeito. O ídolo seguia comprometido com a franquia, mas pedia esforços para reforçar um elenco em viés de declínio. Por isso, o GM Jon Horst trabalhou desde a reabertura do mercado para viabilizar o difícil negócio.

“Milwaukee tinha a intenção de adquirir Myles, mas não havia caminho pelas restrições salariais. Então, Horst esteve empenhado desde a manhã de segunda em buscar uma alternativa para o negócio. A dispensa de Lillard, em síntese, foi o caminho. Durante o processo, Giannis se mostrou animado com a chance de formar dupla com Myles”, relatou Charania.

Além de Turner, o Bucks acertou as renovações com Bobby Portis, Kevin Porter Jr, Taurean Prince e Gary Trent Jr. Por outro lado, para que o negócio saísse, o time também precisou abdicar do pivô Brook Lopez. O veterano já apalavrou contrato de duas temporadas com o Los Angeles Clippers.

Prioridade

A perda de Turner, certamente, é um grande golpe para o Pacers. Afinal, nas últimas semanas, a franquia não escondia que a renovação do veterano era uma prioridade interna. Tanto que o próprio técnico Rick Carlisle abordou a questão depois dos playoffs de forma sincera. O comandante cravou que, independentemente da lesão de Haliburton, a permanência do pivô era necessária.

“Myles é a nossa prioridade no mercado nesse momento e não fazemos mistério sobre isso. Eu não sei, a princípio, quais vão ser os números, valores e o tempo de contrato. Não entendo essas coisas, para ser sincero. Mas esse atleta é importante demais para tudo que nós já construímos aqui. Mais do que isso, do que ainda vamos fazer no futuro”, dizia o veterano treinador.

