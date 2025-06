Giannis Antetokounmpo monitora agência livre do Bucks, diz ESPN

O Milwaukee Bucks lida com grandes problemas para a próxima temporada da NBA. Além do astro Damian Lillard, que deve ficar fora de quase toda a campanha em 2025/26, o time tenta evitar a saída de seu melhor jogador. Giannis Antetokounmpo está de olho no que a direção vai fazer na agência livre, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Segundo o repórter, o grego monitora tudo o que o time está fazendo, incluindo o Draft. No entanto, o Milwaukee Bucks selecionou um jogador que não deve fazer parte do elenco na próxima temporada, o pivô Bogoljub Markovic com a única escolha que tinha no recrutamento.

Ou seja, na primeira oportunidade, o Bucks escolheu um jogador que não fica no grupo para 2025/26. De acordo com Jonathan Givony, o sérvio vai seguir jogando no Mega Basket, mesmo time que revelou Nikola Jokic.

Agora, Giannis Antetokounmpo agurada os primeiros movimentos do Milwaukee Bucks para, depois, definir seu futuro. E o time passa por vários problemas, não só com Lillard. Afinal, vários jogadores estão sem contrato ou possuem a opção de saída em seus acordos.

Um deles é Bobby Portis, que tem a player option no valor de US$13.4 milhões. De acordo com rumores, ele poderia receber perto do dobro disso no mercado. Vale ressaltar, ainda, que Portis vem ganhando muito abaixo do que poderia desde que chegou ao time, em 2020.

Já aquele que a diretoria vê como possível substituto de Lillard, o armador Kevin Porter, recebeu US$2.5 milhões em 2024/25. Também deve receber sondagens para ter um salário bem maior.

Giannis Antetokounmpo sabe que a agência livre do Bucks é um momento crucial para a sua carreira. Nos últimos três anos, o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs. Então, para seguir em Milwaukee, ele quer ter certeza de que o time vai competir. Afinal, o duas vezes MVP não está feliz com apenas um título na carreira, conquistado em 2020/21.

Para piorar a situação do Bucks, Pat Connaughton, que poderia sair e liberar US$9.4 milhões do último ano de contrato, afirmou que vai seguir com o acordo. Por fim, Brook Lopez e Gary Trent Jr são agentes livres e não devem voltar.

A situação do Bucks preocupa Antetokounmpo na agência livre, pois sem todos os contratos de opções de jogadores, o time já soma quase US$150 milhões. Pode conseguir, no entanto, um acordo mid level para quem não paga multas, que fica em cerca de US$14 milhões. Fora isso, não existem muitas outras opções.

Apesar de os rumores apontarem para que o astro fique em Milwaukee, com tantos problemas, a chance de ele sair em troca ainda existe. E pode ficar maior nos próximos dias.

A agência livre da NBA começa na noite do dia 30 de junho.

