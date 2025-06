Bucks traça plano para evitar troca de Giannis Antetokounmpo

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Milwaukee Bucks traçou planos para convencer Giannis Antetokounmpo a evitar uma troca na NBA. Ainda segundo o jornalista, o objetivo é oferecer “regalias” ao astro para que ele permaneça engajando em vestir a camisa da equipe em 2025/26.

As metas traçadas pelo Bucks, para que Giannis Antetokounmpo não pense em troca são, sobretudo, dentro de quadra. Portanto, fazer com que o principal jogador do time tenha ainda mais responsabilidade e protagonismo.

“Uma coisa que Milwaukee tem oferecido a ele é ter a bola nas mãos com muito mais frequência na próxima temporada. Ele jogou com um cara como Damian Lillard e ele não vai sair. Além disso, não acho que haverá surpresa se Thanasis (irmão) voltar a jogar neste time. Mas o Bucks está dizendo a Giannis: ‘vamos te dar mais controle, mais toques na bola e mais responsabilidade na criação’. Assim, acredita que pode competir na Conferência Leste”, iniciou Charania.

Publicidade

Dessa forma, o desejo do Milwaukee Bucks é ter seu grande astro engajado na busca por mais um título. Ou seja, além de mantê-lo, a franquia quer que ele se sinta confiante para vencer.

“É isso que estão vendendo a ele. Milwaukee está pegando um ano sabático, pensando em reestruturar o time para brigar no ano que vem. Pelo que entendi, Jon Horst e Doc Rivers acreditam genuinamente que este time pode fazer uma boa campanha. Acima de tudo, se Giannis se comprometer de verdade. Se isso será o suficiente para satisfazê-lo, veremos. Mas essa é a proposta do Bucks: fazer com que ele esteja engajado enquanto eles melhoram o time ao seu redor”, completou.

Publicidade

Leia mais!

Vale lembrar que, no fim da fase regular da NBA, Antetokounmpo tinha dado indícios sobre ter mais a bola nas mãos. Na ocasião, Lillard era desfalque por conta de uma lesão. Então, ele assumiu ainda mais o protagonismo do time, que viveu bom momento com vitórias.

“Quando jogo com o Damian, a bola vem para mim e tenho que tomar uma decisão rápida. Às vezes faço uma besteira. Então, quando tenho mais a bola, faço do meu jeito, nos meus lugares e crio vantagem. Com a bola comigo, tenho mais paciência e não tenho pressa”, disse o grego à época.

Publicidade

No entanto, a campanha do Bucks nos playoffs foi ruim. Afinal, a equipe do técnico Doc Rivers caiu na primeira rodada para o Indiana Pacers. A série terminou 4 a 1. Então, após a eliminação, rumores sobre uma possível saída de Giannis ganharam força. Times como Toronto Raptors e New York Knicks despontaram como favoritos a ter o craque.

Por outro lado, Brian Windhorst, da ESPN, garantiu esta semana que Milwaukee não planeja se livrar do seu principal jogador. Além disso, o ala-pivô não teria solicitado uma troca.

“Neste momento, não há mercado para troca com Giannis Antetokounmpo. Além disso, não há discussões sobre a troca dele. Aliás, ele não pediu por isso. Enfim, o Bucks não está interessado ​​em negociá-lo”, afirmou o jornalista, durante o programa Get Up.

Publicidade

Em 2024/25, o grego foi um dos finalistas ao prêmio de MVP, mas ficou na terceira posição. Em 67 jogos, Giannis obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências. Por fim, tem contrato válido até 2028. Nas próximas três campanhas, ele vai receber US$175,4 milhões em salários.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA