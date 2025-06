Knicks prepara troca por Giannis Antetokounmpo

De acordo com o jornalista Gery Woelfel, o New York Knicks está pronto para fazer uma proposta de troca por Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. O astro estaria disposto a mudar de time pela primeira vez na carreira, mas vai conversar com a direção de Milwaukee antes de tomar uma decisão.

A questão sobre o Knicks é que o time deve fazer alguma troca importante na offseason da NBA, após a eliminação para o Indiana Pacers na final do Leste. Segundo rumores, o pivô Karl-Anthony Towns poderia estar de saída, assim como o ala-armador Mikal Bridges. Aliás, os dois chegaram para a campanha de 2024/25.

Até os últimos dias, o Knicks poderia fazer uma troca para ter Kevin Durant, do Phoenix Suns. No entanto, o time do Arizona não teria interesse algum em Towns. De acordo com o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, o Suns está atrás de um pivô, mas alguém que consiga ajudar muito defensivamente. Não seria o caso do jogador da equipe de Nova York.

Agora, com a possível disponibilidade de Giannis Antetokounmpo, vários times estariam de olho para tentarem uma negociação. Até então, o Houston Rockets parecia ser o principal candidato pelo grego. Enquanto isso, o San Antonio Spurs corria por fora.

No entanto, o Spurs poderia fazer parte da troca de Giannis Antetokounmpo para o Knicks. De acordo com o jornalista Bill Simmons, o time de San Antonio entraria como terceira equipe no negócio. Assim, o camisa 34 jogaria em Nova York, enquanto Towns iria para o Bucks. Por fim, Bridges seria o novo colega de Victor Wembanyama.

Apesar de Simmons dizer que a troca de Antetokounmpo aconteceria para o Knicks, tudo não passa de uma ideia. Ao menos, por enquanto.

Knicks recebe

Giannis Antetokounmpo

Pat Connaughton

Kyle Kuzma

Bucks recebe

Karl-Anthony Towns

Devin Vassell

Duas escolhas de primeira rodada do Spurs (2026 e 2028)

Spurs recebe

Mikal Bridges

Antetokounmpo deve deixar Bucks em troca

O astro tem contrato com o Milwaukee Bucks até 2026/27, além de uma opção no acordo para o ano seguinte. Ele quer ser campeão mais uma vez na carreira, mas vê que o time não possui peças para isso na próxima campanha. Até porque, o armador Damian Lillard não tem prazo para voltar às quadras e vários jogadores estão saindo como agentes livres.

Então, o duas vezes MVP da NBA pensa em deixar o Bucks para brigar pelo campeonato. Mas por ter um salário de US$54.1 milhões para 2025/26, qualquer troca envolvendo o ala-pivô, seja com Knicks, Spurs ou Rockets, deve envolver várias escolhas de Draft, além de jogadores jovens para tentar competir no futuro.

Em 2024/25, Giannis Antetokounmpo teve médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes, 6.5 assistências, além de 60.1% de aproveitamento em arremessos de quadra.

