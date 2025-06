Time de loteria do Draft confirma ideia de troca do Bucks

O Milwaukee Bucks deve tentar uma troca com um time de loteria do Draft. De acordo com Rafael Barlowe, da NBA Big Board, a equipe de Wisconsin entrou em contato com o pai de um jogador cotado para o top 1o da classe. A franquia, no entanto, não conta com uma seleção de primeira rodada, o que indicou que um negócio deve acontecer em breve.

“Milwaukee não tem uma escolha na primeira rodada, nem mesmo entre as dez primeiras. No entanto, o time está perguntando sobre ‘meu filho’ e querendo saber um ponto mais antes do Draft. Houve uma ligação, mas eu não entendo por que tem interesse, a menos que a diretoria do Bucks esteveja planejando uma troca”, revelou o Buck a Barlowe.

O ‘pai’ e o ‘jogador’ não foram revelados pelo jornalista. Porém, chama de fato atenção que o Bucks esteja sondando um jogador cotado para as primeiras posições do Draft. O movimento, assim, indica que Milwaukee esteja planejando uma movimentação nas próximas semanas.

O rumor pode até ter relação com a possível saída de Giannis Antetokounmpo. Após mais uma eliminação do Bucks nos playoffs, o grego não escondeu sua insatisfação e pode exigir uma troca. Desse modo, alguns times com seleções na loteria do Draft surgem como interessados. Entre eles, San Antonio Spurs e Houston Rockets, que contam com seleções no top 10.

Porém, as notícias recentes apontam que outro time pode ter interesse na troca pelo astro do Bucks. De acordo com o site Toronto Star, o Toronto Raptors sondou Giannis nos últimos dias. O grego, aliás, também teria o desejo de uma parceria com a equipe do Canadá, por ver potencial no elenco liderado por Scottie Barnes.

Portanto, o Raptors, com a nona escolha do Draft, poderia ser o time que o Bucks estuda a troca. Desse modo, Milwaukee poderia conseguir uma seleção de loteria para usar em um jogador com potencial da classe de 2025.

O time de Toronto, por sua vez, receberia um dos três melhores jogadores da NBA na troca pré-Draft. Em 2024/25, Giannis teve médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes e 6.5 assistências por jogo, sendo o terceiro colocado na disputa pelo MVP.

