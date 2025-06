ESPN cita troca de Cooper Flagg com Lakers, Cavs e Bulls

A temporada 2024/25 da NBA ainda não acabou, mas os rumores já estão em alta. Isso porque as finais só começam na próxima quinta-feira e o Draft vem causando especulações. De acordo com a ESPN, em uma matéria sobre eventuais movimentações para o Dallas Mavericks, Cooper Flagg poderia participar de uma troca envolvendo outros três times: Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.

Afinal, Flagg é a grande estrela do recrutamento que acontece no dia 25 deste mês e uma troca do Mavs eventualmente poderia acontecer. Não é nada certo, claro. As chances de o ala ser selecionado pelo time de Dallas e ele seguir por lá são enormes. Mas é a época de rumores.

E ainda tem outro detalhe: Dallas já fez troca de um superastro, o que leva a crer que o time poderia abrir mão de Flagg. Se faz sentido ou não, o site indica que o Mavs poderia até rejeitar, mas pensaria duas vezes antes disso.

A troca de Cooper Flagg

O Mavs, dono da primeira escolha de 2025, mandaria PJ Washington, Daniel Gafford e Cooper Flagg em troca para o Cavs. Enquanto isso, Donovan Mitchell iria para Dallas, ao lado de três swaps (direito de inverter picks) do Lakers (2028, 2030 e 2031). Por outro lado, o time de Los Angeles ficaria com o pivô Jarrett Allen e mandaria Dalton Knecht para o Chicago Bulls, além de Gabe Vincent e Maxi Kleber para Cleveland.

O Bulls teria ainda Caleb Martin, vindo do Mavericks, assim como três escolhas de segunda rodada. A equipe de Chicago mandaria Jevon Carter para Cleveland.

Mavericks recebe

Donovan Mitchell

Três swaps de 2028, 2030 e 2031 (via Lakers)

Cavaliers recebe

Primeira escolha de 2025, PJ Washington e Daniel Gafford (via Mavs)

Gabe Vincent e Maxi Kleber (via Lakers)

Jevon Carter (via Bulls)

Lakers recebe

Jarrett Allen (via Cavs)

Bulls recebe

Dalton Knecht (via Lakers)

Caleb Martin (via Mavs)

Três escolhas de segunda rodada do Cavs: 2026, 2027 (via Nuggets) e 2028

A explicação é que Cooper Flagg, ainda muito jovem, não faria o Mavs brigar pelo título agora, então a troca poderia envolver Cavs, Lakers e Bullls para dar ao time de Dallas a chance de estar no topo de imediato. Até aí, é normal. Afinal, os grandes astros da NBA demoram alguns anos após o Draft para se estabelecerem como forças na liga.

Com Mitchell, Dallas teria uma possibilidade maior disso já em 2025/26. Até porque lá estarão Anthony Davis, Dereck Lively, Klay Thompson, além de Kyrie Irving depois de sua recuperação. Portanto, com um quinteto cheio de opções, o Mavericks teria condições de ficar no topo.

Outro ponto é que PJ Washington e Daniel Gafford vão entrar no último ano de seus contratos, o que deixaria a folha de pagamento do Mavs em situação difícil. Sem contar com os dois e Irving, o time já possui US$124 milhões em salários para 2026/27. Acontece que o armador, campeão com o Cavs, pode estender seu atual contrato para mais dois ou três anos.

Então, a solução seria adicionar um jogador que possui ótimas performances em playoffs (Mitchell), ao lado de outros veteranos que já venceram na NBA, como Davis, Irving e Thompson.

Cavs teria um time para começar a vencer e pensar no futuro com Cooper Flagg

Enquanto os rumores apontam que o Cavaliers pode fazer uma troca na offseason da NBA, a negociação com Lakers, Mavs e Bulls para ter Cooper Flagg, daria ao time espaço para crescer. Até porque, Flagg só terá 19 anos em dezembro, enquanto Evan Mobley (23) e Darius Garland (25).

Assim, PJ Washington jogaria ao lado de Cooper Flagg nas alas, com Mobley de pivô e Max Struss de ala-armador. Em poucos anos, o Cavs poderia brigar pelo título e ser a principal força do Leste por várias temporadas. Do banco, sairiam De’Andre Hunter, Isaac Okoro e daria a Jaylon Tyson a chance de se desenvolver já com minutos importantes. Isso, sem contar com uma eventual volta de Ty Jerome, um dos melhores reservas de 2024/25.

Astros do Mavs estão saindo do melhor momento de suas carreiras

É bem possível que o Mavs siga com Cooper Flagg e não o envolva na troca com Cavs, Bulls e Lakers. Mas outra explicação para mandar o jovem para Cleveland é que Davis, Irving e Thompson já estão entrando na fase final de suas carreiras. O primeiro, nem tanto, mas já está com 32 anos.

Então, Dallas teria uma janela muito curta para fazer o time vencer o título da NBA. Caso não consiga até 2026/27, mesmo com Flagg no elenco, alguma troca teria de acontecer para o grupo ficar mais jovem. Thompson tem contrato até 2027/28, quando terá 37 anos. Irving, 35 e Davis, 34.

Mas existe uma dúvida sobre como Cooper Flagg poderia jogar de imediato. Isso porque Davis não quer jogar de pivô. Ou seja, Lively seria o titular da posição, com o ex-Lakers ao seu lado. Daí, Washington teria de ir para o banco para deixar o calouro no quinteto inicial.

Por isso, existe o rumor de que o Mavericks poderia envolver Flagg em uma troca na noite do Draft.

Outras opções

A ESPN ainda cita uma troca de Flagg para o San Antonio Spurs por duas escolhas de Draft deste ano (2 e 14), a que está com o time vinda do Atlanta Hawks de 2027 e uma volta do direito de swap para 2030 do próprio Mavs.

Por fim, uma negociação com o Phoenix Suns por Devin Booker, escolha de 2025 (29), uma de 2028 entre as do Washington Wizards e New York Knicks (estão com o time do Arizona). Enquanto isso, Cooper Flagg iria, ao lado de Klay Thompson, P.J. Washington, Naji Marshall e Caleb Martin.

