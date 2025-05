NBA: Mavericks busca troca por armador; confira os alvos

De acordo com o insider Marc Stein, do portal Substack, o Dallas Mavericks vai buscar troca por um armador nesta offseason da NBA. Segundo o jornalista, três nomes estão na mira da franquia texana. Dois deles – Jrue Holiday, do Boston Celtics, e Lonzo Ball, do Chicago Bulls – possuem contratos em vigência. Ou seja, o Mavs teria de fazer uma negociação com essas equipes. Já o terceiro alvo é o veterano Chris Paul, que atuou no San Antonio Spurs, em 2024/25, mas será agente livre a partir do mês que vem.

“Fontes da liga dizem que Dallas deve pelo menos explorar se há alguma possibilidade de troca para Jrue Holiday. Por mais complicado que isso provavelmente seja, considerando os três anos e os US$ 104 milhões restantes no contrato de Holiday. Além disso, o Mavs mantém o interesse em um alvo de troca muito mais razoável: Lonzo Ball. Outro nome a ser observado para Dallas é o de Chris Paul. O futuro agente livre completou 40 anos, mas também jogou (e foi titular) nas 82 partidas da temporada pelo Spurs”, revelou Stein.

O interesse do Mavs em adicionar um armador se explica pela lesão de Kyrie Irving. No último mês de março, o craque sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Desse modo, o astro de 33 anos só voltará às quadras quando a próxima temporada já estiver em andamento.

Portanto, em razão da ausência prolongada de Irving, o Mavericks vai tentar trazer um armador, seja via troca ou através do mercado de agentes livres da NBA. Por enquanto, Holiday, Ball e Paul são os alvos da franquia.

O detalhe é que Kyrie tem uma player option de US$43,9 milhões em seu contrato. Ou seja, ele pode abrir mão do último ano de vínculo para testar o mercado. Assim, se tornaria agente livre irrestrito, com a possibilidade de assinar com qualquer equipe da NBA.

No entanto, a tendência é que jogador e franquia mantenham a parceria. De acordo com Jake Fischer, que trabalha com Stein, a expectativa é de que as partes fechem um novo contrato, de US$120 milhões e válido por três anos, nesta offseason. Segundo o repórter, o Mavs espera montar um Big 3 com os veteranos Irving e Anthony Davis, além de Cooper Flagg, que será primeira escolha do Draft deste ano.

Mas, até a volta do camisa 11 às quadras, o time de Dallas vai buscar um reforço para a armação. Hoje, o Mavs não possui um armador com contrato garantido para a temporada 2025/26 da NBA. Spencer Dinwiddie e Dante Exum encerraram seus vínculos com a franquia, e, dessa forma, serão agentes livres irrestritos.

Contratos dos armadores que estão na mira do Mavericks

Jrue Holiday: US$67,2 milhões nas próximas duas temporadas e uma player option de US$37,2 milhões em 2027

Lonzo Ball: US$10 milhões na próxima temporada e uma team option de US$10 milhões em 2026

Chris Paul: recebeu US$10,5 milhões em 2024/25 e será agente livre irrestrito nesta offseason

Em termos financeiros, uma troca por Holiday seria complicada. Outra questão é se o Celtics está disposto a abrir mão do especialista defensivo. Portanto, Ball e Paul seriam mais viáveis. O primeiro voltou a jogar depois de um longo período de inatividade, mas com minutagem reduzida em Chicago. Já o veterano mostrou no Spurs que ainda tem lenha para queimar na NBA.

A princípio, Daniel Gafford seria uma das moedas de troca do Mavericks. O pivô vai entrar no último ano de contrato (US$14,4 milhões) e já sinalizou que vai buscar um salário bem maior no próximo acordo. Como o time conta com o jovem Dereck Lively para a posição 5, Gafford pode deixar Dallas nos próximos meses.

