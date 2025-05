Offseason: Veja quando abre o mercado de trocas da NBA

A offseason da NBA está chegando e com ela começa o esperado mercado de trocas. A partir do Draft, os 30 times podem começar a negociar escolhas de primeira e segunda rodada, astros e outros jogadores de olho na temporada 2025/26. É o momento, assim, onde os rumores começam a se concretizar e as equipes definem os objetivos para a próxima campanha.

A primeira rodada do Draft está marcada para 25 de junho. Desse modo, a partir deste momento, os times já começam a negociar entre eles. Um detalhe, no entanto, é que os acordos passam a valer somente em 6 de julho, que é quando a NBA oficializa os negócios. Portanto, se um time trocar por uma pick de primeira ou segunda rodada, o jogador selecionado só será confirmado na equipe duas semanas depois da seletiva.

Alguns times, inclusive, já indicam que podem se movimentar durante o Draft. San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers, que contam com a segunda e terceira escolhas, respectivamente, não descartam trocas por seus ativos de olho em um reforço de peso.

O Spurs, por exemplo, pode tentar negociar a pick por Giannis Antetokounmpo. O grego está insatisfeito no Milwaukee Bucks após a eliminação na primeira rodada dos playoffs e deve pedir uma troca. Além de San Antonio, quem também está de olho é o Houston Rockets, que pode usar escolhas de Draft e jovens jogadores para conseguir o craque no mercado da NBA.

A offseason deve contar também com Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Boston Celtics ativos no mercado de trocas da NBA. As tradicionais equipes foram eliminadas de forma precoce nos playoffs e podem buscar mudanças de olho em 2025/26.

O objetivo do Celtics é achar um ala titular, após a lesão de Jayson Tatum. Enquanto isso, nomes como Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e até Jaylen Brown podem ser trocados. O Warriors e o Lakers, por sua vez, miram o mesmo no mercado de trocas: um pivô. Isso porque a eliminação na pós-temporada deixou claro que a posição é um problema para ambos os times.

Mercado de trocas – Data e horário

Data: As trocas entre as equipes podem acontecer a partir do Draft da NBA, em 25 de junho. Porém, os negócios são oficializados pela liga somente a partir de 6 de julho.

Horário: Após às 13h01 (horário de Brasília)

