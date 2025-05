Ex-jogador da NBA reprova troca de Kevin Durant para o 76ers

Uma inesperada sorte na loteria do draft aumentou os rumores de troca pelos lados da Pensilvânia. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, espera-se que o Philadelphia 76ers considere uma troca por astros como Kevin Durant com a (recém-adquirida) terceira escolha do recrutamento. Mas será que esse é o caminho certo para o time mesmo? Para o ex-jogador Marcus Morris, a resposta é não.

“Eu não gosto da ideia porque estou cansado de ver o Sixers tentar fazer esses grandes movimentos sempre. Tinham James Harden até pouco tempo, então trouxeram Paul George e já querem pular para outro astro? E se Kevin não funcionar, o que vai fazer? Essa franquia, antes de tudo, deve se focar em ter Joel Embiid em condições de jogo. Isso tem que ser a prioridade”, cravou o agora comentarista.

Givony apurou que a equipe “empacotaria” a terceira escolha com George para tentar uma negociação com o Phoenix Suns. Ou seja, desistiria do veterano após só uma temporada de sua contratação em um dos maiores movimentos da história do time. Morris não duvida que Durant melhore o Sixers, mas crê que a troca desvia o foco da franquia do fator mais importante.

“Kevin atuando ao lado de Joel e Tyrese Maxey, a princípio, parece um real candidato ao título. Mas a gente viu o que aconteceu com ele em Phoenix. Jogou bem, mas isso não adiantou. Acho que Philadelphia, por enquanto, não é um cenário bem melhor. E, como já disse, tudo começa por Joel. Se ele não estiver saudável, nenhuma mudança adianta”, explicou o ex-ala do Houston Rockets.

Presente e futuro

É verdade que a ideia de uma troca por Kevin Durant no 76ers, por enquanto, não passa de especulação. Aliás, os próprios rumores sobre a saída do craque do Suns “esfriaram” nos últimos meses. O jornalista Alan Hahn, ainda assim, crê que todos precisam estar em alerta com o Sixers. Uma negociação nos moldes do noticiado por Givony, afinal, seria sacrificar o futuro pelo presente.

“Joel dá sinais de que não tem muito gás. Por isso, a ideia de gastar a terceira escolha do draft para montar em torno dele agora não parece ideal. Tyrese é um jovem astro dinâmico, enquanto Jared McCain mostrou talento nessa temporada. Por que ceder uma seleção tão alta para buscar um título para um atleta que nem consegue jogar?”, questionou o colega de bancada de Morris.

É claro que Embiid é o melhor jogador do 76ers. As chances de título do time, com isso, passam pelas suas mãos. Mas Hahn prega que o time coloque os seus interesses acima do imediatismo do pivô. “Philadelphia está preso com o contrato de Joel, pois ninguém vai assumir essa bomba. Isso não significa, no entanto, que precise sacrificar ativos para seguir apostando nele”, argumentou.

Necessário?

Ainda não se sabe, a princípio, qual seria o valor de retorno que buscaria por Durant no mercado. É possível que o time tenha interesse em “despachar” o contrato de Bradley Beal como parte do negócio, por exemplo. Isso deixaria a negociação bem mais difícil para os dirigentes da Philadelphia. Mas, para Morris, o ponto principal é: a equipe realmente precisa queimar ativos por Durant?

“Philadelphia tem uma ótima base de elenco nesse momento. Então, não é uma questão de ficar pensando em trazer esse ou aquele astro. O maior impacto, afinal, está em Joel manter-se saudável. Com esse cara em plenas condições de jogo, no fim das contas, acho que o time nem precisa adicionar Kevin”, concluiu Morris.

