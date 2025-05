De olho em troca por Kevin Durant, GM do Rockets sinaliza: “Ninguém é intocável”

O GM do Houston Rockets quer tentar de tudo para conseguir Kevin Durant em troca. O astro do Phoenix Suns deve estar disponível no mercado de trocas e o time do Texas surge como um dos prováveis destinos. Assim, após a queda nos playoffs para o Golden State Warriors, Rafael Stone falou que pode usar qualquer jogador para fechar a troca.

“A NBA é um negócio. Então, neste negócio em que estamos, ninguém é intocável”, afirmou Stone, GM do Rockets. “Mas nós damos grande valor a todos os nossos atletas do elenco. Temos essas escolhas de Draft, que podemos usar para poder ter novos talentos ou melhorar nosso time atual. Então, nós vamos ver o que fizer mais sentido para o time”.

A fala de Stone causou surpresa. Isso porque o time ficou com a segunda melhor campanha do Oeste em 2024/25 e se consolidou como uma das equipes mais promissoras da NBA. Por isso, era esperado que jovens titulares como Amen Thompson e Alperen Sengun fossem inegociáveis.

Na semana passada, aliás, Tim MacMahon, da ESPN, noticiou que Thompson era, de fato, intocável. Em seu segundo ano na NBA, o ala do Rockets ganhou mais espaço na rotação e mostrou um estilo de jogo completo, com pontos fortes tanto no ataque quanto na defesa.

“Uma troca de sucesso exigiria que o Rockets abrisse mão de alguns desses jovens talentos. Porém, Houston tenha deixou mais que claro para outras franquias que Amen Thompson é intocável. O time também tem muito apreço por Reed Sheppard, considerado um dos jogadores mais talentosos do elenco”, informou MacMahon.

Apesar da versão do jornalista da ESPN, a queda para o Warriors pode acelerar o processo e mudar alguns planos em Houston. Em especial, com Kevin Durant disponível no mercado. Desse modo, com o talento e a experiência do camisa 35, o Rockets pode deixar de ser apenas um time emergente no Oeste para se tornar um candidato real ao título em 2025/26.

Ainda assim, incluir Thompson ou Sengun deve ser a última opção para o GM do Rockets em uma eventual troca por Kevin Durant. Segundo MacMahon, assim, outros nomes como Jabari Smith, Cam Whitmore, Tari Eason e Jalen Green devem ser oferecidos antes. Além disso, o dirigente de Houston conta com diversas escolhas de Draft para utilizar no mercado de trocas.

