Anthony Edwards: histórico de eliminar lendas nos playoffs da NBA

Anthony Edwards cresce nos playoffs da NBA. Na última temporada, o craque já havia ido até as finais de conferência, surpreendendo a todos. Agora, porém, Edwards quer ir além. E para isso, vai ter que eliminar Stephen Curry e o Golden State Warriors. A boa notícia para o Minnesota Timberwolves é que o camisa 5 está acostumado a eliminar lendas.

No ano passado, foi Kevin Durant e o Phoenix Suns que caíram para Edwards. A série foi rápida, com uma varrida para Minnesota logo na primeira rodada. Depois, porém, o trabalho seria mais difícil.

O Denver Nuggets, então campeão da liga, e Nikola Jokic, eleito MVP da temporada passada, seriam os adversários da segunda rodada. O Timberwolves começou perdendo as duas primeiras partidas, mas conseguiu empatar e forçar um jogo 7. Na partida decisiva, em Denver, Edwards acertou só seis de 24 arremessos, mas ainda venceu.

Na final de conferência, porém, o sonho acabou. O Dallas Mavericks de Luka Doncic eliminou o Timberwolves, e foi para a final. Não seria, contudo, o fim da rivalidade entre Doncic e Edwards.

Isso porque logo na primeira rodada de 2025, o camisa 5 do Timberwolves levou duas lendas com uma cajadada só. Luka Doncic, agora no Los Angeles Lakers, e LeBron James, perderam em cinco partidas para Minnesota, que não era favorito, mas conseguiu mostrar, em quadra, a falta que um pivô de qualidade faz.

Em dois anos, então, Anthony Edwards eliminou dos playoffs da NBA “somente” Kevin Durant, LeBron James, Luka Doncic e Nikola Jokic. O objetivo, agora, é levar também Stephen Curry.

A série entre Golden State Warriors e Houston Rockets foi mais difícil do que Timberwolves e Lakers. Isso porque o Warriors precisou de sete partidas para vencer, e viu Jimmy Butler perder dois jogos durante a série. Além disso, Minnesota pode aprender uma coisa ou outra com os confrontos.

Isso porque o Warriors sofreu muito com os pivôs do Rockets, Alperen Sengun e Steven Adams. Os dois dominaram o garrafão nos rebotes, e Golden State, com suas rotações baixas, teve que suar para conseguir vencer. O Timberwolves também tem jogadores altos para povoar o garrafão. Rudy Gobert, Julius Randle e Naz Reid. Então, todos eles podem ser parte vital do plano de jogo.

O Timberwolves é, então, favorito nas casas de aposta. Ainda assim, o Warriors, com toda sua experiência e quatro títulos na última década, não pode ser deixado de lado. A série promete ser uma das melhores da segunda rodada.

