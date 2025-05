Tyrese Haliburton: “Cavaliers ainda é muito favorito contra o Pacers”

O Indiana Pacers contou com mais uma grande atuação de Tyrese Haliburton para iniciar a série contra o Cleveland Cavaliers com o “pé direito”. O jovem craque liderou a vitória dos visitantes e, com isso, quebrou a vantagem de mando de quadra do melhor time do Leste. Certamente, isso deve ser motivo de comemoração. Mas, na visão do armador, pouca coisa mudou no panorama geral do confronto.

“Nós só tentamos abrir essa série como um grupo confiante em sua capacidade. A gente sabe, afinal, que não há muitas pessoas por aí nos escolhendo para vencer esse duelo. Somos bem ‘azarões’. Eles ainda são muito favoritos. Mas estamos tentando controlar tudo o que é possível da nossa parte. Ou seja, confiar que a classificação é possível”, avaliou o atleta, depois do triunfo por 121 a 112.

Haliburton terminou o jogo com 22 pontos, 13 assistências e três tocos em 36 minutos de ação. Ele converteu nove de 15 arremessos de quadra, enquanto só cometeu um desperdício de posse. Depois da partida, todos foram unânimes em dizer que ele foi quem “mandou” em quadra. O armador, no entanto, já adianta que espera um adversário mais “mordido” na terça-feira.

Publicidade

“Essa vitória nos traz muita animação. Saímos de quadra hoje com um bom sentimento, mas não dá para esquecer que o nosso adversário é o melhor time dessa conferência. Eles jogam duro. Não perderam tantos jogos nesse ano, então vão dar uma resposta. Por isso, temos que estar ainda melhor preparados para a próxima partida”, cravou o líder de Indiana.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton

Função

Tyrese Haliburton, no entanto, não foi o cestinha do Pacers na primeira partida da série contra o Cavaliers. O “herói inesperado” da vitória do time foi Andrew Nembhard. Ele marcou 23 pontos, acertando sete de dez arremessos de quadra. Teve cinco cestas em seis tentativas de longa distância, além disso. Ele creditou a atuação quase perfeita à influência e comando da referência da equipe.

Publicidade

“Tyrese, antes de tudo, faz todos que estão ao seu redor melhores. É um tipo de atleta da velha guarda em termos de estilo de jogo, pois atua como um armador puro. Pode realmente ‘dissecar’ as defesas dos rivais. Todos gostam de atuar ao seu lado porque sabe colocar a bola nos lugares que cada companheiro quer”, elogiou o especialista defensivo.

Nembhard e Haliburton foram só dois dos seis jogadores do Pacers que anotaram mais de dez pontos na vitória. A diversidade de pontuadores costuma ser um crédito para o armador, mas o astro de Indiana não viu como nada demais. “Sou um armador, então esse é o meu trabalho: ‘alimentar’ todo mundo. Eu preciso cuidar para que todos participem do jogo em alto nível. Essa é a minha função”, sentenciou.

Publicidade

Dinâmico

Pelo lado do Cavaliers, o diagnóstico depois do jogo foi evidente. Os donos da casa não conseguiram marcar o Pacers, pois “correram atrás” do oponente a noite inteira. Tanto que os visitantes acertaram 53% dos seus arremessos de quadra e longa distância. E, dentro desse cenário, Haliburton esteve no comando do jogo. O próprio técnico do Cavs, Kenny Atkinson, atestou isso.

“Eu acho que o problema de enfrentar Indiana não é só o ritmo veloz em que atuam, mas a forma como são dinâmicos. Todos tocam na bola e, acima de tudo, Tyrese é distribuidor magistral. Não é fácil encará-los, pois são um excelente time ofensivo. Tivemos vários problemas não só para encontrar o nosso ritmo ideal, mas com a movimentação de bola deles”, admitiu o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA