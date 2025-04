“Pacers pode brigar pelo título da NBA”, garante Tyrese Haliburton

Na temporada passada, o Indiana Pacers surpreendeu a NBA ao chegar às finais da Conferência Leste, mas agora Tyrese Haliburton acredita que seu time pode disputar o título. Isso porque, na sua visão, a equipe em mais experiência e o mando de quadra na primeira rodada – diferente da temporada anterior.

“Acho que, mesmo no ano passado, estávamos satisfeitos apenas com a classificação para os playoffs“, disse Haliburton. “Para ser sincero, tudo a partir daí foi meio que jogar com o dinheiro da casa. Este ano, acho que temos expectativas reais de fazer algo especial como grupo, e, quando digo algo especial, quero dizer um título. Essa é a expectativa que temos desde o início do ano. Não vai mudar.”

Quando chegou às finais da Conferência Leste, o Pacers venceu duas séries sem a vantagem de jogar em casa. Portanto, um diferencial nesta temporada, já que conseguiu terminar na quarta posição. Como resultado, garantiu mando de quadra na primeira rodada contra o Milwaukee Bucks.

Segundo o técnico Rick Carlisle, vencer em casa vai ser crucial para o sucesso do Pacers. Entretanto, ele reforça que o time vai tomar cuidado para não desperdiçar a vantagem.

“Você só precisa estar atento”, disse Carlisle. “Temos que ter a mentalidade de ‘proteger seu território’. Isso é importante. Então, precisamos conseguir essa vantagem no sábado.”

Enquanto isso, Haliburton acredita que, com uma defesa melhor, o Pacers chega preparado para os playoffs e a disputa pelo título da NBA. Mas, nesta campanha, o caminho é mais difícil na Conferência Leste. Afinal, dois times conseguiram mais de 60 vitórias: Cleveland Cavaliers e Boston Celtics.

“Desde janeiro, temos sido um time de elite na defesa”, disse Haliburton. “Entendemos, no começo do ano, que teríamos que melhorar se realmente quiséssemos atingir nossos objetivos. Então, acho que fizemos um bom trabalho em nos manter firmes nessa área. A vontade de todos os níveis tem sido ótimo. Acho que, mais do que tudo, a nossa responsabilidade tem sido ótima.”

Além disso, Haliburton e o Pacers darão inicio a sua busca pelo título da NBA no próximo sábado (19). A data dá início a série contra o Bucks, em Indiana.

“A maior diferença entre o ano passado e este foi jogar o Jogo 1 em casa”, disse Haliburton. “Acho que, no Jogo 1 do ano passado, fomos arrasados. Parecia que entramos no Jogo 1 com calma e depois acordamos no Jogo 2 e reagimos. Não temos esse luxo em casa. Portanto, é preciso cuidar da quadra porque, no fim das contas, se ninguém vencer fora de casa, você vence a série. Acho que o mais importante é cuidar do Jogo 1.”

