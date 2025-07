Recuperado de lesões, Victor Oladipo tenta retorno à NBA

O ala-armador Victor Oladipo está tentando retornar à NBA, após se recuperar das várias lesões que quase encerraram a sua carreira. De acordo com Jeremy Woo, da ESPN, o jogador de 33 anos participou de um treino particular em Las Vegas, nessa segunda-feira (14). Dirigentes de vários times da NBA e da Europa viram de perto o desempenho do veterano. Segundo o jornalista, Oladipo foi destaque e se mostrou em grande forma física.

“Duas vezes All-Star da NBA, Oladipo participou de um treino particular bastante concorrido em Las Vegas. Ele jogou em quadra inteira, cinco contra cinco, em um treino em grupo com atletas que atuam no exterior. Diversas fontes das equipes presentes se impressionaram com a performance dele. Além disso falaram que Oladipo está em excelente forma, enquanto busca o retorno à NBA”, revelou Woo.

O último jogo de Oladipo na NBA foi em 22 de abril de 2023. Na época, ele era jogador do Miami Heat. No jogo 2 da série de playoffs contra o Milwaukee Bucks, ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Desse modo, ele passou pela terceira cirurgia de alta complexidade em quatro anos.

Por conta das lesões, Victor Oladipo só disputou 102 de 308 partidas em suas últimas quatro temporadas na NBA. Portanto, ele ficou de fora de 67% desses compromissos. Fora das quadras há dois anos, Oladipo se tornou analista no programa NBA Today, da ESPN. No entanto, não anunciou aposentadoria do basquete.

No fim de semana, Victor Oladipo mostrou seu entusiasmo por um possível retorno à NBA. Em uma publicação nas redes sociais, o ala-armador disse que as lesões ficaram para trás. Além disso, ele sente que ainda pode ajudar qualquer time da liga.

“Me sinto tão bem agora!! Melhor do que me senti nos últimos sete anos, mente, corpo e alma. Sei que sou um lutador, um guerreiro! Eu sei que posso ajudar qualquer time, em qualquer função, a vencer. Também sei que as pessoas querem me ver ter sucesso e jogar no mais alto nível novamente”.

“Além disso, minhas lesões ficaram para trás. Estou em paz com isso e com meu passado, mas estou pronto para construir um presente e um futuro de uma vida inteira. Enfim, quero mostrar ao mundo que, mesmo nos lugares mais sombrios, e durante os momentos mais sombrios, a luz em você pode te levar aos destinos mais brilhantes”, escreveu Oladipo.

Início promissor na NBA

Segunda escolha do Draft de 2013, Oladipo defendeu outras quatro equipes da NBA, além do Heat. Suas primeiras três temporadas foram pelo Orlando Magic, onde era titular. Mas, na offseason de 2016, ele foi trocado junto com Domantas Sabonis para o Oklahoma City Thunder. Na negociação, o Magic recebeu Serge Ibaka.

Um ano depois, Oladipo e Sabonis foram novamente trocados, desta vez para o Indiana Pacers. Em contrapartida, Paul George parou no Thunder. A passagem pela equipe de Indianápolis, aliás, foi o auge da carreira do ala-armador. Afinal, Oladipo foi duas vezes All-Star (2018 e 2019). Além disso, ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu e eleito para o melhor quinteto de defesa e o terceiro time ideal da NBA.

Lesões prejudicam Oladipo na NBA

Em três temporadas e meia pelo Pacers, Oladipo obteve médias de 20,6 pontos, 5,2 rebotes, 4,3 assistências e 1,9 roubo de bola. Mas o fim de sua passagem por Indiana foi marcado pelas lesões. A principal delas foi a ruptura do tendão que vai do músculo quadríceps até a parte superior da patela do joelho direito.

Em janeiro de 2021, Oladipo foi para o Houston Rockets, na mega troca que levou o astro James Harden para o Brooklyn Nets. Dois meses após chegar ao Texas, e recusar uma lucrativa oferta de extensão contratual (US$45,2 milhões por dois anos), o ala-armador foi trocado para o Heat. No início de sua passagem por Miami, Oladipo fez uma nova cirurgia para reparar o tendão do quadríceps direito.

Por fim, Victor Oladipo virou moeda de troca na NBA por conta das lesões. Assim, voltou ao Thunder e ao Rockets, mas sem disputar um jogo sequer. Na trade deadline de 2024, o atleta parou no Memphis Grizzlies. No entanto, ele foi dispensado uma semana depois, sem entrar em quadra. Em 504 jogos na NBA, Oladipo tem médias de 16,9 pontos, 4,5 rebotes, 3,9 assistências e 1,6 roubo de bola.

