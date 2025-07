NBA: Paul George sofre nova lesão e passa por cirurgia

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Paul George passou por uma cirurgia após uma lesão sofrida durante a offseason da NBA. Ainda segundo o jornalista, a contusão aconteceu durante um “treino recente”. O procedimento foi uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada na segunda-feira (15). Ainda sem previsão de retorno às quadras, o jogador do Philadelphia 76ers passará por nova avaliação no inícios dos treinos para campanha 2025/26.

Continua após a publicidade

Aos 35 anos, essa não foi a primeira lesão de Paul George desde o início da última temporada da NBA. Em 2024/25, o ala sofreu com diversos problemas físicos. Em meados de março, aliás, o 76ers confirmou que ele estava fora do restante da campanha. Na ocasião, o problema também foi no joelho esquerdo.

No entanto, as lesões do veterano começaram na pré-temporada. Isso porque inda na preparação para 2024/25, ele sofreu uma hiperextensão no joelho e não participou dos primeiros jogos da campanha regular. Em novembro, sofreu a mesma contusão e voltou a ser desfalque.

Continua após a publicidade

Depois, em janeiro, machucou o dedo do pé e, dois meses depois, lesionou a virilha. Antes do All-Star Game, da mesma forma, ele precisou de injeções de analgésicos para se manter em quadra por cinco jogos seguidos.

Leia mais!

Então, as lesões pesaram em sua primeira temporada com o Sixers. George participou de apenas 41 jogos da equipe em 2024/25. Além disso, é a quinta vez em seis anos que ele joga menos de 60 partidas. Como resultado, terminou a campanha com média de 16.2 pontos – a menor desde seu segundo ano na NBA. Além disso, teve 6.3 rebotes, 5.3 assistências e 43% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Continua após a publicidade

Paul George assinou um contrato de quatro anos e US$211 milhões com o Philadelphia 76ers em julho de 2024. Ele ganhará mais de US51 milhões na próxima temporada e mais de US54 milhões em 2026/27. Enquanto isso, seu atual vínculo tem uma opção de jogador de US56 milhões para 2027/28.

Por fim, além do ala, o Sixers também sofreu com lesões de seus outros astros. Afinal, Joel Embiid, disputou apenas 19 jogos na temporada passada e o time terminou com o menor número de vitórias na NBA desde 1994/95. O trio de estrelas formado por Embiid, George e Tyrese Maxey teve apenas 15 partidas (totalizando 294 minutos) juntos.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA