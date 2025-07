Paul George faz comparação ousada sobre VJ Edgecombe

Paul George terá o calouro VJ Edgecombe como colega no Philadelphia 76ers para a temporada 2025/26 da NBA. E o veterano está empolgado pelo que viu do jovem até aqui. De acordo com George, Edgecombe o faz lembrar de Jimmy Butler em seus primeiros anos na liga.

Continua após a publicidade

“Eu achei que ele foi muito bem (no primeiro jogo da Salt Lake City Summer League da NBA)”, disse Paul George, no Podcast P. “Mas uma coisa que gostei foi como ele jogou bem nos dois lados da quadra. É louco ver a diferença entre o basquete universitário e a NBA com todo o espaçamento, pois ele consegue usar os seus arremessos de média distância. Tem muito espaço para jovens quando vão para a liga. Mas acho que ele foi muito bem. Eu o vi lendo as jogadas”.

Para a próxima campanha da NBA, o Philadelphia 76ers deve usar VJ Edgecombe como titular, ao lado de Tyrese Maxey. Afinal, é a melhor opção do time para a posição de ala-armador.

Continua após a publicidade

“Ele tem um arremesso que faz muito bem, após giro, mas eu acho que ele mostrou coisas muito boas. Acho que o bastante para deixar ele descansar pelo resto das férias. Mas vendo ele em quadra, foi como ver um jovem Jimmy (Butler). Ele se move como Jimmy, tem a tendência do arremesso de média distância, tem muita coisa similar, então VJ Edgecombe será muito bom”, concluiu.

Leia mais

Decepção na última temporada da NBA, o Sixers terá seus principais jogadores em bom estado físico. Além de Paul George, Joel Embiid, Tyrese Maxey e até Jared McCain sofreram com lesões, o que causou a queda do time e a opção por VJ Edgecombe no Draft da NBA. Embora o time ainda esteja trabalhando com a extensão de Quentin Grimes, o 76ers entra em 2025/26 como um dos melhores do Leste.

Continua após a publicidade

Existe a tendência de o Sixers jogar com Paul George como ala-pivô, abrindo espaço para Grimes ser o ala ou vir do banco por Kelly Oubre. Enquanto isso, Edgecombe ficaria ao lado de Maxey. Por fim, Embiid volta de lesão. O pivô estaria se preparando para estar 100% fisicamente para a estreia na nova campanha da NBA.

Em seu único jogo na Summer League da NBA até aqui, VJ Edgecombe somou 28 pontos, dez rebotes e quatro assistências, além de dois tocos e um roubo de bola diante do Utah Jazz. Ele não deve jogar em Las Vegas.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA