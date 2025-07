NBA: Titular, Mãozinha Pereira é destaque no Bulls

O brasileiro Mãozinha Pereira foi um dos destaques do Chicago Bulls em seu primeiro jogo como titular na Summer League da NBA. Nesse sábado (13), o ala-pivô começou a partida na derrota para o Sacramento Kings por 109 a 92. Além disso, ele foi quem mais ficou em quadra pelo time de Chicago.

Continua após a publicidade

Mãozinha Pereira anotou 15 pontos, pegou cinco rebotes e deu duas assistências em cerca de 33 minutos. Mas o atleta ainda foi o principal arremessador do time. Isso porque ele acertou três das seis tentativas do perímetro. Enquanto isso, seus colegas combinaram para cinco em 27 (18.5%).

Aos 24 anos, Pereira está em seu segundo time na NBA. Antes, ele passou pelo Memphis Grizzlies. O jogador teve contrato de dez dias em 2023/24, mas ainda assim fez sete jogos pela equipe. Ele teve médias de 6.9 pontos, 5.3 rebotes e ainda converteu 38.5% do perímetro.

Continua após a publicidade

Mãozinha é um dos dois brasileiros que disputam a NBA 2K26 Summer League. O outro é Márcio Santos, que está no Orlando Magic. No entanto, Márcio não entrou no primeiro jogo de sua equipe na noite de sexta-feira (11).

Na última temporada, Mãozinha Pereira jogou pelo Memphis Hustle, da G League. Ele fez 20 partidas, mas não teve tanto espaço, finalizando com 7.9 pontos e 3.5 rebotes em pouco mais de 17 minutos por embate. Desde então, passou pelo Nacional, do Uruguai, onde foi campeão, após o time estar atrás na série por 3 a 1. Vale lembrar, ainda, que ele fez parte do elenco do Brasil na disputa das Olimpíadas de Paris em 2024.

Continua após a publicidade

Leia mais

O Bulls ainda não venceu na Summer League 2025 da NBA, enquanto deverá testar Mãozinha Pereira mais uma vez entre os titulares diante do Indiana Pacers na próxima segunda-feira (14). Isso porque o time não deve ter Matas Buzelis, um dos destaques da última temporada e já atuou na partida anterior.

Mãozinha Pereira with a two-handed POSTER 🔥🔥@maozinha_45 | #SeeRed pic.twitter.com/ANSWqtIOHZ Continua após a publicidade — Chicago Bulls (@chicagobulls) July 13, 2025

Mas Mãozinha teria poucas chances de ficar no Bulls para a próxima campanha. Afinal, o time já possui três jogadores sob contrato two-way. Apenas nas últimas semanas, a equipe deu acordos a Emanuel Miller (ala-pivô, que fez seis jogos por Chicago em 2024/25), além do calouro Lachlan Olbrich, escolha de segunda rodada no último Draft da NBA.

Continua após a publicidade

Por fim, o Bulls ainda tem o armador Jahmir Young, que somou dez pontos e sete assistências contra o Kings pela NBA Summer League. Ao contrário de Miller, que ganhou um novo contrato para 2025/26, Young recebeu um acordo de dois anos em fevereiro de 2025. No entanto, vários times estão com um ou nenhum jogador sob o mesmo tipo de contrato, dando a ele a chance de ganhar espaço em outro lugar.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA