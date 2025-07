Bulls aguarda Warriors por Jonathan Kuminga

Desde meados de junho, o Chicago Bulls apareceu uma um pretendente a tirar Jonathan Kuminga do Golden State Warriors. No entanto, a situação do jogador não é tão simples. Então, de acordo com KC Johnson, do canal Chicago Sports Network, ainda não há conversas em andamento entre as franquias.

“Não ouvi nenhuma movimentação sobre um acordo de troca com o Chicago Bulls. Isso não quer dizer que não vá acontecer. Só estou dizendo que não ouvi nada sobre isso até agora. Se Jonathan Kuminga assinar um contrato com Golden State, a franquia só pode receber metade desse salário”, disse o jornalista.

No fim de junho, a diretoria do Warriors estendeu a oferta qualificatória de Jonathan Kuminga. Assim, ele se tornou agente livre restrito. Ou seja, o time de San Francisco pode igualar ofertas para que ele continue no elenco. O movimento feito pela equipe foi para tentar seguir com o jogador ou o usar em uma sign and trade. Ou seja, assinaria um novo contrato e, depois, sairia em troca.

Portanto, se o ala receber US$30 milhões na extensão, seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em contratos. Por exemplo, se a troca de Jonathan Kuminga for para o Bulls, o Warriors poderia receber Coby White (US$12.8 milhões). No entanto, não ficaria com Nikola Vucevic, que vai ganhar US$21.4 milhões.

“Coby White poderia se encaixar neste cenário, mas eu ficaria surpreso se o Bulls o trocasse por Kuminga. Então, novamente, vamos ver onde isso vai dar, mas é assim que as coisas estão neste momento”, completou Johnson.

Apesar da dificuldade, a ida para o Bulls é um rumor que vem há pelo menos duas temporada. No meio de junho, Marc Stein, na plataforma Substack, relatou o interesse de Chicago no jogador de 22 anos.

“A gente sabe que o Chicago Bulls mantém interesse contínuo na troca pelo ala. Isso está em linha com o interesse que a franquia já demonstrou anteriormente em Jonathan Kuminga durante negociações passadas com o Golden State Warriors nas últimas duas temporadas. Na época, envolvendo jogadores como Alex Caruso, Zach Lavine e Nikola Vucevic”, disse Stein.

O jovem vinha tendo poucos minutos ou até mesmo fora da rotação nos playoffs 2025 da NBA. Então, voltou a ganhar espaço após a lesão do astro Stephen Curry e foi um dos melhores jogadores do time de San Francisco.

Em 2024/25, Kuminga fez 47 jogos e ficou com médias de 15.3 pontos e 4.6 rebotes em cerca de 24 minutos por noite.

