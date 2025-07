Celtics pode perder Al Horford para o Warriors

Após dois dos principais pivôs acertarem acordos na agência livre da NBA, o mercado ficou difícil para times como Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que priorizam um jogador da posição. No entanto, o Warriors pode ter uma solução com uma eventual chegada do experiente Al Horford, que atuou nas últimas campanhas no Boston Celtics.

De acordo com o jornalista Michael Scotto, do HoopsHype, entre outras fontes, Horford poderia reforçar o Warriors nos próximos dias. Apesar de rumores apontarem que ele poderia ir para o New York Knicks ou, até mesmo, optar pela a aposentadoria, o veterano teria a chance de jogar em San Francisco.

Embora Al Horford ainda não tenha dado nenhum sinal de que possa deixar o Celtics, o time de Boston não vai disputar nada mais sério na próxima temporada. Ao menos, com o atual elenco e sem Jayson Tatum por quase toda a próxima campanha. Então, o cinco vezes All-Star assinaria com Golden State.

Ida de Al Horford ao Warriors custaria menos dinheiro que em sua última temporada no Celtics

Após receber US$9.5 milhões em 2024/25, Horford não custaria muito ao Warriors. Ou seja, com os US$5.7 milhões que o time tem direito a oferecer, existe a chance de o dominicano deixar o Celtics. Até porque quase todos os outros concorrentes não teriam muito mais a enviar ao jogador.

Cleveland Cavaliers e o próprio Lakers teriam algum interesse em Al Horford, mas não poderiam dar a ele mais do que o Warriors tem de exceção. No máximo, o time de Los Angeles teria a chance de fazer algo após perder Dorian Finney-Smith. Mas o Denver Nuggets, após fazer a troca de Michael Porter para o Brooklyn Nets, abriu espaço para uma mid-level inteira, no valor de US$14.1 milhões.

E o Nuggets quer muito um jogador do nível de Al Horford para ser reserva de Nikola Jokic, uma vez que Dario Saric não foi bem.

Na teoria, Horford até pode ganhar mais jogando pelo Celtics. No entanto, como o time não deve competir por nada, ele tentaria jogar em um time com chances de vencer.

Sem contrato com o Celtics, Al Horford seria o principal alvo do Warriors a partir de agora. Afinal, Clint Capela voltou para o Houston Rockets e Brook Lopez fechou com o Los Angeles Clippers. Ou seja, os melhores agentes livres para a posição já estão saindo do mercado. Resta Deandre Ayton, que deixou o Portland Trail Blazers após dispensa. E como Ayton ainda vai ficar com US$24 milhões dos US$34 milhões originais, ele também pode assinar um acordo mais barato em 2025/26 com um candidato ao título.

Mas especula-se que Ayton estaria de olho em uma vaga no Lakers. De acordo com o jornalista Chris Haynes, em participação na ESPN, o interesse seria mútuo. Então, sobraria apenas Al Horford para o Warriors “atacar” na agência livre. Ao menos, entre as melhores opções do mercado.

Outro agente livre, Myles Turner seria “caro demais” para vários times da NBA, incluindo Warriors, Lakers e Celtics, que já manifestaram algum interesse no atleta do Indiana Pacers.

O Celtics trocou Kristaps Porzingis para o Atlanta Hawks e perdeu Luke Kornet para o San Antonio Spurs. Então, fechou com Luka Garza como eventual substituto de Al Horford para a campanha 2025/26 da NBA.

Na última temporada, Horford obteve médias de 9.0 pontos, 6.2 rebotes e acertou 36.3% de três em cerca de 27 minutos nos 60 jogos (42 como titular).

Perguntas frequentes

O Warriors pode mesmo assinar com Al Horford?

De acordo com vários rumores da NBA, o Warriors pode oferecer um salário de até US$5.7 milhões por um ano a Horford.

Quais times podem fechar contrato com Al Horford?

Além do Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers seriam os times com maior interesse no pivô.

Quantos anos tem Al Horford?

Em junho de 2025, Al Horford completou 39 anos.

