Warriors ativa opção e estende contrato de Gui Santos

O Golden State Warriors ativou sua opção de equipe, de US$2.2 milhões, no contrato de Gui Santos, neste domingo (29). Assim, o brasileiro está garantido no elenco de 2025/26 e vai disputar sua terceira temporada na NBA. No mesmo anúncio, a franquia também revelou a mesma situação para o jovem pivô Quinten Post.

Continua após a publicidade

Embora o futuro de Jonathan Kuminga seja a maior incógnita na agência livre da franquia, o Warriors exerceu suas opções em dois jovens jogadores que fizeram parte da rotação do técnico Steve Kerr na última campanha da NBA.

Então, Gui Santos permanece em contrato com o Warriors por mais uma temporada. Golden State selecionou o brasileiro na segunda rodada do Draft da NBA de 2022. No entanto, ele passou seu primeiro ano nos Estados Unidos no time afiliado da G League. Depois, mesmo atuando pela equipe principal seguiu defendendo o Santa Cruz Warriors. Na liga de desenvolvimento, teve média de 14.3 pontos.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Portanto, 2024/25 foi a primeira temporada completa de Gui Santos pelo Warriors. Aos 23 anos, disputou 56 partidas, sendo duas como titular. Como resultado, obteve médias de 4.1 pontos, 3.1 rebotes e 1.4 assistência em 13.6 minutos por partida. Ao todo, desde sua primeira aparição na NBA, o ala soma 79 jogos e médias de 3.9 pontos e 2.8 rebotes.

Então, ele passou a ganhar mais espaço na rotação do técnico Steve Kerr. Sobretudo, na segunda metade da última campanha. Inclusive, teve boas atuações individuais como na derrota para Sacramento Kings, em janeiro, quando fez 16 pontos. No mesmo mês, contra o Chicago Bulls, ele bateu seu recorde pessoal com 19 pontos. Além disso, ele também entrou em dez dos 12 jogos do Golden State Warriors nos playoffs, com média de mais de sete minutos por noite.

Continua após a publicidade

Por fim, o vínculo de Quinten Post custará US$1.9 milhões ao time de San Francisco. O pivô conquistou vaga na rotação como calouro na segunda metade da temporada. Então, terminou com médias de 8,1 pontos e 3.5 rebotes. Aos 25 anos, ele teve aproveitamento de 40,8% nos arremessos de três em seu primeiro ano na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA