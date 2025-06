Gui Santos desmente Leo Dias

O colunista Leo Dias revelou esta semana um flagra do ala Gui Santos, único brasileiro na NBA. As imagens mostram o jogador do Golden State Warriors em uma boate de Brasília, no dia 31 de maio, abraçado com uma outra mullher, dias antes de pedir sua noiva em casamento. O atleta ainda foi visto dançando e abraçando uma segunda mulher.

Gui Santos, no entanto, desmentiu as publicações do colunista. De acordo com o jogador do Warriors, ele estava em um ambiente com amigos e familiares. Além disso, o ala brasileiro afirmou que sua noiva Júlia Lawrenz também sabia da ida dele sozinho na boate.

“Sobre as imagens divulgadas: As pessoas que aparecem são do ciclo de amizades/família de Gui Santos. Inclusive, a prima com quem ele aparece abraçado em uma das fotos é a namorada de um de seus melhores amigos com que ele aparece dançando. Júlia, noiva de Gui, não estava no dia, mas sabia da ida dele à festa com o grupo de amigos”, informou a assessoria do jogador.

A polêmica repercutida por Leo Dias também gerou uma posição da noiva de Gui Santos. No Instagram, assim, ela se pronunciou sobre as fotos e os vídeo publicados pelo colunista e confirmou a versão dada pelo ala do Warriors. Desse modo, negou qualquer discussão entre o casal e garantiu que eles estão bem.

“Todo mundo merece saber o que está acontecendo”, disse Lawrenz. “Então, vou ser rápida e direta sobre algumas notícias que estão repercutindo por aí. Recebi muitas mensagens de vocês perguntando se está tudo bem, o que aconteceu. E eu vou ser direta: isso não é nada mais do que sensacionalismo”.

Ainda segundo Júlia, todas as mulheres abraçadas por Gui Santos são também suas amigas. Além disso, confirmou que o casal é conhecido por ser espontâneo. Portanto, não houve qualquer estranheza com a forma como o noivo tratou as outras pessoas durante a festa em Brasília.

“Quem estava com a gente agora em São Paulo viu como nós dois somos pessoas muito extrovertidas, que abraçam, conversam e dança. A gente é assim. Nós dois somos. Então, está tudo bem. Graças a Deus, eu estou vivendo uma fase muito boa da vida, em que estamos bem e estou ansiosa para esse novo capítulo nosso”, finalizou a noiva de Gui Santos.

Nessa sexta-feira, Gui Santos esteve no podcast Jararacas e falou muito sobre seu início de carreira como jogador de basquete, todo o processo para o Draft da NBA, além de seu time, o Golden State Warriors.

