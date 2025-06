Jamaica terá time recheado de astros da NBA; veja nomes

De acordo com Daniel Blake, do jornal Jamaica Observer, a seleção jamaicana pode ter um time recheado de astros da NBA para buscar vaga nas próximas Olimpíadas. A informação vem dias depois dos irmãos Ausar e Amem Thompson revelarem que vão defender o país da América Central, ao invés dos Estados Unidos, em competições FIBA.

O anúncio dos irmãos aconteceu em um evento promovido pela Associação de Basquete do país e pela Fundação Bob Marley, no fim de maio. “Desde criança, eu assistia às Olimpíadas e via Usain Bolt e Yohan Blake”, disse Amen Thompson. “E eu sempre pensava: a Jamaica representa uma cultura de medalha de ouro para mim. Sempre quis ver uma equipe de basquete, sempre imaginei jogadores de basquete com a camisa da Jamaica e sempre quis vestir uma também”.

Agora, de acordo com o jornalista, outros astros importantes da NBA devem reforçar o time da Jamaica. Na última quinta-feira (4), Blake informou que Scottie Barnes, do Toronto Raptors, Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, e Devin Vassell, do San Antonio Spurs, devem servir à seleção caribenha.

Publicidade

O presidente da Federação Jamaicana, Paulton Gordon, diz estar otimista de que os três devem se juntar à equipe no futuro. O objetivo do país é ser uma força nas competições da FIBA ​​e se classificar para as Olimpíadas pela primeira vez na história.

Leia mais!

Mas a lista de craques da NBA que vestirão as cores jamaicanas não para por aí. Isso porque, em abril, Norman Powell, do Los Angeles Clippers, confirmou que servirá à seleção nas Eliminatórias das Américas, já na próxima data FIBA, em agosto. Na ocasião, o jogador de 31 anos fez o anúncio em suas redes sociais.

Publicidade

“Estou super animado para entrar para o time jamaicano”, disse Powell. “O técnico Turner e eu trabalhamos nisso há algum tempo, e agora é uma realidade. Estou pronto para me esforçar e preciso do apoio de todos para que isso aconteça.”

Por fim, outro nome da NBA também confirmou presença no time da Jamaica. Trata-se do ala do Minnesota Timberwolves, Josh Minott.

Então, confira todos os jogadores da NBA que podem defender a seleção jamaicana em torneios da FIBA:

Publicidade

Norman Powell (Los Angeles Clippers)

Josh Minott (Minnesota Timberwolves)

Amen Thompson (Houston Rockets)

Ausar Thompson (Detroit Pistons)

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Devin Vassell (San Antonio Spurs)

Isaiah Stewart (Detroit Pistons)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA