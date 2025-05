Irmãos, Amen e Ausar Thompson vão jogar pela Jamaica

A Seleção dos Estados Unidos pode ter desfalques importantes para o futuro. Isso porque, os irmãos Amen e Ausar Thompson anunciaram que vão defender a Jamaica nas competições internacionais. O anúncio aconteceu em um evento promovido pela Associação de Basquete do País e pela Fundação Bob Marley, no domingo (25).

“Desde criança, eu assistia às Olimpíadas e via Usain Bolt e Yohan Blake”, disse Amen Thompson. “E eu sempre pensava: a Jamaica representa uma cultura de medalha de ouro para mim. Sempre quis ver uma equipe de basquete, sempre imaginei jogadores de basquete com a camisa da Jamaica e sempre quis vestir uma também”.

“Então, só de ter essa chance, sabe. Eu poderia jogar pelos EUA ou pela Jamais, mas estar aqui e isso sequer ser uma opção já significa muito para mim”, concluiu Amen Thompson.

Publicidade

Os irmãos Thompson nasceram em Oklahoma, na Califórnia. Porém, os dois têm direito à cidadania americana por meio do pai Troy Thompson. O tio deles, Mark Thompson, aliás, representou a Jamaica nos 400 metros com barreiras nas Olimpíadas de 1992.

“Sim, isso com certeza é algo que significa muito para nós. É algo que eu toparia fazer 1000%. Só pela cultura mesmo. Como meu irmão disse, é a cultura de medalha de ouro desde que éramos crianças”, disse Ausar Thompson.

Publicidade

Leia mais!

Segundo Daniel Blake, do jornal Jamaica Observer, os irmãos Amen e Ausar Thompson já até iniciaram o processo para obter a cidadania jamaicana. No entanto, apenas um poderá representar o país. Afinal, a FIBA determina que apenas um jogador naturalizado pode integrar o elenco de uma seleção em torneios internacionais e Olimpíadas.

Portanto, a menos que a regra mude, os irmãos Thompson podem ter que se dividir. Ainda assim, quem for convocado, será um grande reforço para a Jamaica nos próximos anos. Amen e Ausar, afinal, têm mostrado grande potencial na NBA.

Amen Thompson, por exemplo, teve médias de 14.1 pontos, 8.2 rebotes, 3.8 assistências, 1.4 roubo e 1.3 toco na última temporada pelo Houston Rockets. Assim, foi selecionado para o Primeiro Time de Defesa. Ausar, enquanto isso, teve números mais modestos, com 10.1 pontos, 5.1 rebotes, 2.3 assistências, 1.7 roubo e 0.7 toco pelo Detroit Pistons. Ainda assim, mostrou que tem tanto potencial quanto o irmão.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA