Jogador deixa chance em Duke por Draft da NBA

Quanto vale arriscar por um sonho na vida? Para o jogador Cedric Coward, valeu arriscar uma chance na Universidade Duke para tentar o Draft 2025 da NBA. A promessa dos EUA revelou a decisão à ESPN. Após os treinos no Combine, ele decidiu abrir mão da vaga na tradicional faculdade, sob a expectativa de que será selecionado por um dos 30 times da liga.

“Esta é a melhor chance para eu realizar parte do meu sonho, que é chegar à NBA“, disse o jogador. “Tudo está apontando na direção certa, agora, para seguir esse caminho”.

Aos 21 anos, Coward passou o último ano na Universidade de Washington State. Em seis jogos, ele alcançou médias de 17,7 pontos, sete rebotes, 3,7 assistências e 1,7 toco. Desse modo, chamou a atenção de diversos times da NBA para o Draft. No entanto, o jogador sofreu uma lesão no ombro, o que exigiu uma cirurgia e o tirou do resto da temporada, ameaçando a chance na liga.

Publicidade

Coward, assim, entrou no portal de transferências da NCAA. Como esperado, ele atraiu o interesse de diversas faculdades. Entre elas, Alabama, Kansas, Washington e Flórida. Porém, em abril, anunciou que aceitou o convite de Duke após uma visita oficial às instalações do time. Portanto, ele ficaria na universidade, se desistisse do Draft da NBA.

O Combine, porém, fez Coward arriscar tudo. Isso porque, segundo ele, o período de testes mostrou aos times que ele tem condição de ser profissional. Assim, o jogador abriu mão da chance em Duke para ser uma das 59 escolhas do Draft da NBA em 2025.

Publicidade

Leia mais!

“Os times da NBA souberam que minha lesão não é um retrocesso. Eu melhorei e me aprofundei em todos os detalhes do meu jogo, o que ficou evidente nos meus testes e no arremesso. O Draft da NBA sempre foi meu objetivo principal. Mesmo se fosse para Duke, seria para chegar nesse nível como jogador. Então, sinto que estou pronto após o Combine”.

Com 2,19m de envergadura e um aproveitamento impressionante nos arremessos durante o Combine, Coward aparece cotado para a primeira rodada do Draft da NBA. Desse modo, é provável que ele realize o sonho de jogar na liga. Porém, se não for escolhido em nenhuma das 59 seleções, ele não poderá mais se inscrever para o processo.

Publicidade

“Me vejo como uma escolha do Draft da NBA”, disse Coward. “Estou procurando um time que queira apostar em mim. São apenas 59 escolhas e, se eu tiver a sorte de ser uma delas, é uma benção. Se eu for número 1 ou 59, não importa muito. Então, não importa a posição, mas sim o time que vai me dar a chance de mostrar o que posso fazer em quadra”.

O Draft da NBA será realizado nos dias 25 e 26 de junho no Barclays Center, em Brooklyn, New York. Aqui, no Jumper Brasil, pelo 15º ano seguido, você terá todas as informações sobre o recrutamento. A partir desta segunda-feira (26), os perfis dos jovens mais talentosos da classe de 2025 serão publicados no site. Portanto, o leitor, como de costume, terá todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA