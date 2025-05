NBA divulga times ideais da temporada 2024/25

A NBA anunciou, na noite desta sexta-feira (23), os times ideais da temporada 2024/25. A escolha foi feita por 100 jornalistas e profissionais de mídia dos Estados Unidos e Canadá. Cinco pontos foram concedidos ao jogador por cada voto no time ideal da temporada, três em caso de seleção para o segundo time e um para a terceira equipe.

Como esperado, o MVP da temporada, Shai Gilgeous-Alexander, lidera o primeiro time. O astro do Oklahoma City Thunder, aliás, foi eleito por unanimidade. Desse modo, o canadense totalizou 500 pontos.

Além dele, o quinteto ideal da temporada conta com os outros finalistas ao principal prêmio da liga: Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Jayson Tatum (Boston Celtics) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) fecham o primeiro time. Assim como o MVP, Jokic, Antetokounmpo e Tatum também receberam 100 votos para o quinteto principal.

A única mudança em relação ao time da última temporada foi a inclusão do astro do Cavs no lugar de Luka Doncic. Hoje no Los Angeles Lakers, o craque esloveno ficou de fora dos times ideais da temporada 2024/25 da NBA.

Além disso, três jogadores foram eleitos pela primeira vez para os quintetos ideais da liga. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), por exemplo, está no segundo time. Já Cade Cunningham (Detroit Pistons) e Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) aparecem no terceiro.

Por fim, o astro LeBron James (Los Angeles Lakers), que é o recordista de eleições para os times ideais, foi selecionado pela 21ª vez. Afinal foram 13 indicações para o primeiro time, quatro para o segundo e quatro para o terceiro em 22 anos de carreira. Portanto, aos 40 anos, o maior cestinha da história da NBA ainda não deu sinais de declínio.

Times ideais da temporada 2024/25 da NBA

Primeiro time

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 500 pontos

Nikola Jokic (Denver Nuggets): 500 pontos

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 500 pontos

Jayson Tatum (Boston Celtics): 500 pontos

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): 414 pontos

Segundo time

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): 318 pontos

LeBron James (Los Angeles Lakers): 289 pontos

Stephen Curry (Golden State Warriors): 244 pontos

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 238 pontos

Jalen Brunson (New York Knicks): 232 pontos

Terceiro time

Cade Cunningham (Detroit Pistons): 223 pontos

Karl-Anthony Towns (New York Knicks): 172 pontos

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 79 pontos

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder): 73 pontos

James Harden (Los Angeles Clippers): 68 pontos

