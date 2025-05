Após astro do Thunder, relembre estrangeiros com MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da temporada 2024/25. O prêmio coroou um ano histórico para o armador que liderou seu time à melhor campanha da liga e terminou como líder em pontos na fase regular. Além disso, o troféu individual ao armador do Oklahoma City Thunder ampliou o domínio recente dos estrangeiros no MVP da NBA.

Os três finalistas do MVP este ano, por exemplo, não são nascidos nos EUA. Foram eles: Gilgeous-Alexander, do Canadá; Nikola Jokic, da Sérvia; e Giannis Antetokounmpo, da Grécia.

Além disso, os últimos sete vencedores do MVP da NBA foram estrangeiros. A sequência, que começou com Antetokounmpo, em 2018/19 e 2019/20, teve Jokic vencendo em três oportunidades, Joel Embiid (Camarões) em uma e, por fim, Gilgeous-Alexander em outra. A liga, assim, não vê um americano vencer o prêmio desde James Harden em 2018.

Publicidade

No entanto, o domínio geral do MVP ainda está à favor dos americanos na NBA. Isso porque, dos 70 prêmios entregues, 59 foram vencidos por atletas nascidos nos EUA. Antes da sequência atual, aliás, a liga passou por uma década de vencedores do país. Entre 2008 e 2018, Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Derrick Rose e Kobe Bryant venceram o troféu individual.

Desse modo, com o astro do Thunder, confira todos os estrangeiros que venceram o MVP da NBA:

Hakeem Olajuwon

O ídolo do Houston Rockets foi o primeiro a quebrar a hegemonia dos EUA no MVP da NBA. Nascido na Nigéria, Olajuwon venceu o prêmio na temporada 1993/94. Na época, ele teve médias de 27.3 pontos, 11.9 rebotes, 3.7 tocos e 1.6 roubo. No entanto, pouco antes de ser eleito, a lenda se naturalizou cidadão americano para jogar as Olimpíadas de Atlanta em 1996.

Publicidade

Steve Nash

Após Olajuwon, a NBA esperou mais de dez anos até ter um novo MVP estrangeiro. O responsável por isso foi o canadense Steve Nash. Pelo Phoenix Suns, o armador venceu dois troféus, em 2005 e 2006. Primeiro, ele desbancou Shaquille O’Neal. Depois, venceu uma disputa histórica com LeBron James, Dirk Nowitzki e Kobe Bryant. Vale lembrar que o ídolo nasceu na África do Sul, mas se mudou para o Canadá com 18 meses.

Dirk Nowitzki

Entre 2005 e 2007, o NBA teve um curto domínio de estrangeiros no MVP. Isso porque, logo após Nash, Dirk Nowitzki enfim conseguiu o troféu individual na temporada 2006/07. Nascido na Alemanha, o ala-pivô teve um ano histórico pelo Dallas Mavericks e conseguiu desbancar LeBron para vencer o prêmio. Anos depois, em 2011, foi campeão da NBA pelo Mavs.

Publicidade

Leia mais!

Giannis Antetokounmpo

Após mais dez anos, a NBA voltou a ter um MVP do exterior. Dessa vez, para iniciar uma sequência histórica, com domínio total de estrangeiros. Isso começou com Antetokounmpo em 2018/19 e 2019/20. Nascido na Grécia e filho de nigerianos, o craque do Milwaukee Bucks venceu duas vezes o prêmio e foi campeão da NBA em 2021.

Nikola Jokic

Após Giannis, o sérvio Nikola Jokic começou a dominar o MVP da NBA. Nas últimas cinco edições do prêmio, ele venceu três: 2021; 2022; 2024. Além disso, o craque do Denver Nuggets ficou em segundo nos dois anos em que não venceu: 2023 e 2025. Desse modo, ele é o maior vencedores entre os estrangeiros.

Publicidade

Joel Embiid

Além de Olajuwon, Joel Embiid é outro africano que venceu o MVP da NBA. Nascido em Camarões, o astro do Philadelphia 76ers garantiu o prêmio após grande temporada em 2022/23. Como o ídolo do Rockets, inclusive, o pivô se naturalizou cidadão dos EUA para disputar as Olimpíadas de 2024.

Shai Gilgeious-Alexander

Por fim, Gilgeous-Alexander é o último nome da lista. Em grande ano pelo Thunder, o armador do Canadá foi o sétimo nome entre estrangeiros a conquistar o MVP da NBA. Em 2024/25, ele liderou a liga em pontos, com 32.7 por jogo, enquanto levou Oklahoma City à melhor campanha do Oeste na fase regular.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA