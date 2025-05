Boletim de rumores e trocas da NBA (19/05/2025)

Bem-vindo à edição de 19 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Dirigentes apostam que Myles Turner segue no Pacers

Myles Turner vai ser agente livre em julho e, certamente, há vários times interessados em sua contratação. Mas, ao que tudo indica, o Indiana Pacers está muito à frente da concorrência. A aposta nos bastidores é que as duas partes vão chegar a um acordo em breve. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, os dirigentes de outras equipes já creem que o pivô vai ficar em Indianápolis.

O jogador de 29 anos foi selecionado pelo Pacers no draft de 2015 e já são mais de 600 partidas pela franquia. Turner está satisfeito no time e, mais do que isso, com o técnico Rick Carlisle. “Rick foi o primeiro treinador que tive na liga e mostrou confiança total em minhas habilidades. Então, eu acho que estamos alinhados em um nível psicológico”, contou o especialista defensivo.

Renovação ainda é tendência entre Rockets e VanVleet

O Houston Rockets e Fred VanVleet acertaram o adiamento do prazo para que haja uma decisão sobre o contrato entre as partes. O impasse sobre a extensão do vínculo para a próxima temporada, então, vai continuar. No entanto, a aposta nos bastidores segue a mesma. De acordo com Marc Stein, da Substack, tudo indica que os lados vão acertar um alongamento prévio.

Dessa forma, até 29 de junho, espera-se que o veterano opte por declinar a opção de US$44,9 milhões na campanha que vem. Mas ele não planeja testar o mercado como agente livre. VanVleet deverá negociar um novo acordo com o Rockets, por um valor anual menor. O atleta teve médias de 14,1 pontos e 5,6 assistências na temporada.

Vasilije Micic não deve retornar para time da Turquia

Não é segredo para ninguém que vários clubes europeus se preparam para a volta de Vasilije Micic ao velho continente. Mas, a princípio, o armador do Phoenix Suns não vai retornar à equipe onde virou ídolo. O diretor esportivo dos turcos do Anadolu Efes, Ismail Senol, deu a entender que a contratação do astro sérvio vai ser improvável.

“É claro que adoramos Vasilije e, por isso, estamos em contato. Mas não vai ser fácil lhe fazer uma proposta competitiva. Ele tem 32 anos, então deve assinar um dos contratos mais importantes de sua carreira. E, por causa das novas regras de fair play financeiro, não podemos entrar em um leilão com outros interessados”, explicou o dirigente.

Rockets e Magic podem explorar troca por Trae Young

Muita gente aposta que Trae Young vai ser um nome menos comentado em rumores de troca nesse ano do que se imagina. O Atlanta Hawks, assim como em outros tempos, não projeta ter interesse em negociá-lo. Mas isso não impede que equipes monitorem a situação do armador. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, Orlando Magic e Houston Rockets podem estar de olho no astro.

“Atlanta pode ter um novo presidente de operações em breve e, com isso, seria esperto checar os seus planos. Um dirigente me apontou que Orlando e Houston são dois times que podem se aproveitar dessa situação para potencializar os seus sistemas ofensivos. Pode parecer a projeção de só um avaliador, mas são impressões que vem do mercado”, contou o jornalista.

Young, de 26 anos, registrou 24,2 pontos e 11,6 assistências em 76 jogos disputados na temporada. Apesar dos bons números, ele registrou o menor aproveitamento de arremessos de quadra em sua carreira (41,4%).

Em transição

– O veterano Patrick Mills, para começar, pode deixar a NBA depois de 16 anos e voltar ao seu país natal. O armador do Los Angeles Clippers vai ser agente livre e deve virar alvo de vários times do basquete australiano.

– Gary Payton II vai testar o mercado como agente livre irrestrito na offseason, mas já não parece empolgado com a ideia. Afinal, o especialista defensivo deixou claro em sua entrevista de fim de temporada que quer seguir no Golden State Warriors.

– Enquanto isso, o ala Nigel Hayes-Davis está mais uma vez na mira das franquias da NBA. Dirigentes do Fenerbahçe, da Turquia, confirmam que ele é um dos jogadores do clube que receberam sondagens da liga nos últimos meses.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 19/05, você lembra de Lance Stephenson? Pois o ex-jogador do Pacers fechou contrato para jogar na liga de veterano “Big 3” nos próximos meses.

