Bucks, mal nos playoffs da NBA, estende contrato de GM

O Milwaukee Bucks, atrás do Indiana Pacers nos playoffs da NBA por 2 a 0 na série, acertou a extensão de contrato do GM Jon Horst. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o acordo de Horst estava perto de expirar. Então, a diretoria optou por renovar seu vínculo até 2028.

Apesar de o Bucks vir de duas quedas consecutivas na primeira rodada dos playoffs, a direção vê em Horst o nome certo para deixar o time na briga pelo título. Mas os resultados não são bons em vários aspectos.

Primeiro, na última temporada da NBA, o Bucks iniciou com o técnico Adrian Griffin. No entanto, após 43 jogos (30 vitórias), optou por demitir o treinador. Como resultado, o time acertou com Doc Rivers, que teve 17 vitórias e 19 derrotas. Além disso, a equipe perdeu para o mesmo Pacers em seis partidas.

A direção entende que, após a troca por Damian Lillard, a defesa era um problema sob o comando de Griffin. Então, com Rivers, o sistema defensivo até melhorou. Os resultados, no entanto, foram bem diferentes.

Já na campanha 2024/25 da NBA, o Bucks fechou com Gary Trent Jr e Taurean Prince, pensando em uma ajuda no setor. O problema é que Trent e Prince não são mais bons defensores há alguns anos. E tudo piorou quando Damian Lillard teve problemas de saúde e perdeu um mês de jogos.

O Bucks acabou a fase regular da NBA apenas com a sexta posição do Leste, garantindo vaga direta aos playoffs, mas confiando no trabalho de Horst, gerando um novo contrato. Vale lembrar ainda que ele foi responsável por trocar Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers. Holiday, em seguida, foi parar no Boston Celtics, um dos principais rivais de Milwaukee.

Enquanto o Bucks caía pela segunda vez na primeira rodada dos playoffs, o Celtics foi campeão com Holiday. Ou seja, além de não vencer, o time viu seu rival ser campeão.

Por fim, em 2024/25, o Bucks usou a trade deadline da NBA para acertar a troca por Kyle Kuzma. Mas o grande problema é que o time de Milwaukee mandou Khris Middleton na negociação. Vale ressaltar que Middleton foi o cestinha da equipe nos playoffs de 2023/24, mas precisou passar por cirurgia nos dois tornozelos.

Middleton disse que o Bucks prometeu a ele que iria esperar sua volta às quadras, sem pressão alguma, para ajudar nos playoffs. Meses depois, o time o negociou com o Washington Wizards.

Agora, “com as costas na parede”, o Bucks recebe o Pacers no terceiro jogo da série de playoffs, enquanto seu GM tem novo contrato. De acordo com rumores, uma terceira queda consecutiva na primeira rodada dos mata-matas pode fazer com que Giannis Antetokounmpo peça troca.

