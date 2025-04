“Apagado”, Damian Lillard estreia nos playoffs em derrota do Bucks

Parecia improvável, mas aconteceu. O astro Damian Lillard fez a sua estreia nos playoffs pelo Milwaukee Bucks no segundo jogo da série contra o Indiana Pacers. Esse retorno ganhou contornos de milagre, pois ele havia sido afastado do elenco há pouco mais de um mês com uma trombose. Não foi uma grande atuação, mas o armador entende que voltar a jogar tão cedo já é uma vitória por si só.

“Eu me senti muito bem. Levando em conta, claro, que não entrava em quadra há tanto tempo. Voltar em um jogo de playoffs e no meio de uma série, a princípio, nunca é fácil. Mas diria que foi uma boa sensação e, como disse, me senti bem. Foi uma atuação bem sólida, no geral”, avaliou o veterano. Ele fez 14 pontos e sete assistências, enquanto converteu quatro de 13 arremessos de quadra.

Dá para dizer que, antes de tudo, Lillard teve sorte. É comum que coágulos sanguíneos afastem atletas de temporadas inteiras e sejam motivo de preocupação por meses. No entanto, no caso da panturrilha direita do armador, o diagnóstico bem precoce e início imediato de tratamento atenuou o quadro. O craque admitiu que voltou sem o ritmo ideal, mas isso teve pouca influência em seu rendimento.

“Fiquei um pouco sem fôlego no fim do jogo. Mas eu acho que todo mundo estava, né? Estamos no fim da temporada, então acho que isso é normal. E, para ser sincero, nem estava pensando em se estava cansado. Na minha cabeça, só pensava que estava em quadra e precisava fazer o necessário para vencermos”, garantiu o jogador. O Bucks perdeu o jogo por 123 a 115.

Muito suor

A necessidade do Bucks em ter Damian Lillard em quadra ficou bem clara em sua estreia nos playoffs. Afinal, mesmo sem jogar há mais de um mês, ele começou a partida como titular e teve 37 minutos de ação. É claro que, a princípio, isso poderia até representar um risco. Mas, diante da chance de vencer o jogo e tê-lo melhor na sequência da série, o técnico Doc Rivers precisava fazer uma aposta.

“É verdade que Damian estava exausto nos momentos finais. Eu notei isso, mas resolvi mantê-lo. Deixei que ficasse em quadra porque precisava usar essa partida para o seu recondicionamento também. Vamos ter dois dias para a recuperação física, além disso, antes do próximo jogo. Por isso, senti que era uma boa decisão”, explicou o veterano treinador.

Lillard voltou ao time sem restrição de tempo de quadra, então poderia ter atuado até mais minutos. Rivers crê que a participação do armador foi ao limite do aceitável. “A grande questão é a recuperação de Damian agora. O truque estava em não o deixar esgotado, pois recolocá-lo em condições de jogo ficaria mais complicado. Essa foi a ‘régua’ com que trabalhamos”, concluiu.

De partida

A volta de Lillard, certamente, é uma ótima notícia para o Bucks. Mas chegou a hora de encarar a situação difícil do time. O Pacers confirmou o seu mando de quadra e venceu ganhou os dois primeiros jogos da série de primeira rodada do Leste. A equipe, então, vai ter que quatro dos próximos cinco jogos para avançar nos playoffs. Como? Para o armador, tudo começa por uma melhor postura no início das partidas.

“Nós não começamos os primeiro e terceiro quartos bem. Isso é um problema regular, pois a gente não consegue fazer bons começos de jogos. Temos que ter mais atenção aos detalhes, em nossas coberturas defensivas e comunicação. No ataque, enquanto isso, precisamos impor o nosso ritmo com melhor execução. Isso precisa melhorar”, finalizou o futuro integrante do Hall da Fama.

