Tyrese Haliburton lidera e Pacers vence Bucks em jogo duro

O Indiana Pacers bateu o Milwaukee Bucks na noite desta terça-feira em casa por 123 a 115, com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam liderando. Enquanto Haliburton fez 21 pontos e distribuiu 12 assistências, Siakam ajudou com 24. O confronto, que teve algumas confusões nos últimos dois anos, voltou a ter muitas discussões, faltas duras e provocações. Agora, o Pacers lidera a série por 2 a 0.

Damian Lillard, que ficou um mês fora das quadras, retornou para o segundo jogo da série. Ele ficou com 14 pontos. O jogo ainda teve Kyle Kuzma pontuando, enquanto Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque dos visitantes. Por outro lado, Bobby Portis, saindo do banco, fez 28.

O jogo

Assim como na partida de estreia da série, Indiana começou muito forte e anotou os oito primeiros pontos do embate. Brook Lopez e Taurean Prince descontaram para Milwaukee, mas os donos da casa, com Myles Turner e Pascal Siakam, lideravam por 16 a 8. Giannis Antetokounmpo fez quatro pontos consecutivos, mas o Pacers respondeu com Andrew Nembhard e Tyrese Haliburton, liderando por 21 a 12 sobre o Bucks.

Pouco depois, Damian Lillard fez seus primeiros pontos após ficar longe das quadras por longo período. No entanto, o Pacers abriu 15 sobre o Bucks após lances livres de Haliburton. Enquanto os anfitriões atacavam muito com os arremessos de três, Milwaukee tinha dificuldades em encontrar espaços e tentava explorar o garrafão.

Então, Gary Trent Jr fez falta dura em Pascal Siakam. A arbitragem deu falta técnica dupla em Bennedict Mathurin e Trent após discussão, enquanto Siakam deixou em 38 a 24 após lances livres. O Bucks cometia muitos erros de ataque, enquanto o Pacers atacava melhor, fechando o primeiro quarto em 40 a 30.

Já no segundo período, o Bucks tentava cortar a diferença do Pacers, mas sem muito sucesso. Os erros de ataque seguiam, enquanto Indiana abriu 12. Kyle Kuzma, que não ficou zerado nas cinco principais estatísticas no primeiro jogo, deu uma assistência para Gary Trent Jr cortar para nove. Mas os donos da casa seguiram atacando e venciam por 60 a 46 após cesta de Tyrese Haliburton.

Reação do Bucks

Kyle Kuzma, em lances livres, fez seus primeiros pontos da série, diminuindo para 12. Na sequência, Damian Lillard fez três lances livres e a diferença do Pacers para o Bucks caiu para nove. Então, Brook Lopez fez de três e o jogo estava em 60 a 54. Turner e Haliburton fizeram para os donos da casa, mas Kuzma e Lillard diminuíram para quatro.

O Pacers tentava se segurar na liderança, enquanto o Bucks pressionava para terminar o primeiro tempo o mais próximo possível, após estar atrás por 15. Mas, ainda assim, Indiana liderava por 68 a 60.

Leia mais

Na volta do intervalo, o Pacers seguia melhor e começou a abrir vantagem, especialmente com Tyrese Haliburton. Em pouco tempo, Indiana liderava por 81 a 65. Então, Kyle Kuzma e Damian Lilard tentavam fazer o time de Milwaukee cortar a diferença. Lillard, que não jogava há mais de um mês, parecia não ter problema algum de condicionamento físico. Após cesta de Bobby Portis e de enterrada de Giannis Antetokounmpo, a diferença caiu para nove. Mas Siakam, depois, deixou em 97 a 84.

O jogo seguia muito físico, com jogadores de Pacers e Bucks discutindo e se empurrando. Mas a arbitragem tentava controlar os ânimos, evitando problemas maiores.

Naquela que parecia ser a última cesta do período, Pascal Siakam colocou o Pacers na frente do Bucks por 99 a 84. No entanto, Kevin Porter acertou de três no último instante, diminuindo para 12.

Último quarto

O Bucks voltou para os 12 minutos finais sem Antetokounmpo e Lillard, mas o Pacers tinha Pascal Siakam, que deixou em 104 a 91. Enquanto isso, Kevin Porter dava ao time de Milwaukee a chance de seguir no jogo.

No entanto, Porter caiu no chão e puxou o pé de Thomas Bryant, levando uma falta flagrante. Além disso, houve uma falta de transição. Como resultado, Indiana liderava por 106 a 93. Myles Turner ampliou a vantagem para 15.

Mas o Bucks voltou a pressionar o Pacers, enquanto Tyrese Haliburton cometeu algumas falhas no ataque. Assim, Milwaukee começou a cortar. Basicamente, com Bobby Portis. De repente, a diferença, que chegou a ser de 16 pontos, caiu para só cinco.

Com três minutos para o fim, Bucks e Pacers trocaram cestas de três. Primeiro, Lillard diminuiu para dois. No entanto, Pascal Siakam e Andrew Nembhard deixaram Indiana em vantagem por 121 a 113. Depois, Nembhard sofreu falta mais dura de Antetokounmpo, mas ficou por isso mesmo. O grego cortou para os visitantes.

No entanto, com 23 segundos para acabar, Aaron Nesmith sofreu falta e garantiu a vitória do Pacers.

(0) Mlwaukee Bucks 115 x 123 Indiana Pacers (2)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 18 7 0 1 Bobby Portis 28 12 1 0 1 Damian Lillard 14 3 7 0 0 Kyle Kuzma 12 3 1 0 0 Kevin Porter 9 1 3 0 0

Três pontos: 14-35 (Portis: 6-11)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 24 11 3 3 0 Tyrese Haliburton 21 5 12 0 0 Andrew Nembard 17 3 6 0 0 Aaron Nesmith 16 2 2 1 0 Myles Turner 15 2 1 1 2

Três pontos: 16-36 (Nesmith: 4-5)

