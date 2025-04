Giannis Antetokounmpo joga só, Pacers vence Bucks e abre 1 a 0

Na abertura dos playoffs 2025 da NBA, o Indiana Pacers bateu o Milwaukee Bucks por 117 a 98. O Bucks, que pode ter a volta de Damian Lillard nos próximos jogos, teve Giannis Antetokounmpo como sua única fonte de pontos, enquanto o Pacers dominou nos arremessos de três. A defesa de perímetro de Indiana, que jogava em casa, fez muita diferença.

Mas a diferença, que chegou a ser de 28 para o Pacers, despencou para 12 quando o Bucks tratou de acertar de três. Apesar de tudo, Indiana garantiu a vitória no início da série.

O jogo

O Pacers começou muito melhor, explorando os arremessos de três, enquanto o Bucks não conseguia acertar do perímetro. Era, basicamente, Giannis Antetokounmpo, autor de 12 dos primeiros 19 pontos de sua equipe contra os donos da casa. No entanto, os lances livres eram uma alternativa para o time de Milwaukee. Isso porque o time tentava atacar o garrafão de Indiana, o terceiro que mais sofreu pontos na fase regular. Como resultado, os anfitriões lideravam por 33 a 25.

No segundo quarto, Pascal Siakam deixou o Pacers na frente do Bucks por 41 a 30. Milwaukee fez quatro pontos, mas Indiana respondeu com seis consecutivos, liderando por 47 a 34. Então, Antetokounmpo brecou a sequência. Tyrese Haliburton deixou em 49 a 36. O time da casa abriu 15, a maior diferença até então, mas não havia resposta para o grego, que fez cesta, sofreu falta e acertou o lance livre.

Mas a defesa do Pacers estava bem e, em contra-ataque, abriu 17 sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo, após cesta de Andrew Nembhard. Logo depois, Haliburton deixou em 60 a 41. Ao fim do primeiro tempo, Indiana liderava por 67 a 43.

Leia mais

Assim como no primeiro tempo, Andrew Nembhard começou o segundo liderando o Pacers, enquanto Giannis Antetokounmpo fazia de tudo pelo Bucks. Então, Pascal Siakam deixou em 71 a 47. Milwaukee seguia muito mal nos arremessos de três, o oposto de Indiana. Siakam fez do perímetro e os donos da casa venciam por 74 a 47.

Enquanto Giannis Antetokounmpo tentava fazer a diferença cair e era a única fonte de pontos do Bucks, o Pacers dominava nos arremessos de três. Assim, Myles Turner fez de longe para deixar em 82 a 56. Milwaukee finalmente fez de três (apenas a terceira em 22 tentativsa), com AJ Green, mas a defesa do perímetro dos anfitriões seguia forte. Assim, o placar mostrava 86 a 61 no terceiro quarto.

Então, o Bucks reagiu, com Giannis Antetokounmpo liderando sobre o Pacers. Em pouco tempo, a diferença que era de 28, caiu para 17. Depois, AJ Green fez de três, cortando para 15. Após três minutos sem fazer cesta de quadra, pontuando apenas via lances livres, TJ McConnell deixou em 91 a 74. Kevin Porter fez para diminuir a 15, mas Haliburton fechou o período em 93 a 76.

Último quarto e reação do Bucks

Apesar de a diferença ser grande, o jogo ainda não estava decidido. Os reservas do Bucks tentavam ajudar Giannis Antetokounmpo, enquanto os do Pacers voltaram a produzir. Então, aos poucos, os titulares de Indiana voltaram à quadra. No entanto, o grego também voltou e cortou a diferença para 17 no começo do último período.

Pascal Siakam deixou o Pacers em vantagem sobre o Bucks por 102 a 83 e ampliou na sequência com outra cesta. Depois, Obi Toppin deixou em 107 a 86. Mas Milwaukee acertou três cestas de três consecutivas e a diferença caiu para 12.

Após o Pacers errar oito arremessos consecutivos, Myles Turner deixou em 110 a 95 diante do Bucks, enquanto Giannis Antetokounmpo ainda tentava diminuir a diferença.

Mas ficou por isso mesmo. O Pacers abriu 1 a 0 sobre o Bucks.

(0) Mlwaukee Bucks 98 x 117 Indiana Pacers (1)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 36 12 1 1 2 AJ Green 15 3 1 0 0 Gary Trent Jr 14 2 2 1 0 Kevin Porter 12 5 5 1 0 Kyle Kuzma 0 0 0 0 0

Três pontos: 9-37 (Green: 5-11)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 7 2 1 1 Myles Turner 19 5 2 1 4 Andrew Nembard 17 4 5 2 0 Bennedict Mathurin 13 5 1 0 0 Tyrese Haliburton 10 7 12 0 0

Três pontos: 13-34 (Turner: 4-6)

