Pacers e Bucks fazem série sem favorito nos playoffs da NBA

Indiana Pacers e Milwaukee Bucks deve ser um dos confrontos mais acirrados da primeira rodada dos playoffs da NBA. Isso porque se trata do confronto entre o quarto e o quinto colocados da Conferência Leste. O Pacers cresceu bastante após o All-Star Game, com Tyrese Haliburton voltando ao seu melhor nível. Já o Bucks, perdeu Damian Lillard no meio de março e segue sem o jogador para o início da série, mas vem conseguindo vencer mesmo sem ele.

Até a pausa para o jogo das estrelas, Haliburton tinha 17.8 pontos e 8.5 assistências, arremessando 36.9% para três pontos. Como resultado, então, o Pacers tinha 30 vitórias e 23 derrotas. Desde então, porém, suas médias subiram para 20.6 pontos e 11 assistências, com 43.9% para três pontos. O Pacers venceu 20 e perdeu nove jogos com a melhora de performance do seu armador. Os motivos do início ruim, segundo o próprio jogador, teriam sido uma lesão e o fato dele ter jogado nas Olímpiadas de Paris.

É verdade, aliás, que o Pacers foi finalista do Leste na última temporada, inclusive eliminando o Bucks (sem Giannis) nos playoffs, e deu trabalho para o Boston Celtics, eventual campeão da NBA. Mesmo assim, a equipe não é cotada como favorita para repetir a campanha. O Cleveland Cavaliers foi o melhor time da Conferência, enquanto o próprio Celtics também herda o favoritismo, já que foi campeão da liga.

Indiana não teve grandes mudanças desde a última temporada, mas Haliburton, Pascal Siakam e Myles Turner seguem montando um núcleo forte e confiável. Depois deles, os terceiranistas Andrew Nembhard e Bennedict Mathurin ajudam na rotação.

Já o Bucks, viveu uma temporada de altos e baixos. A equipe começou 2024/25 com só duas vitórias em 12 jogos, dando sinais de terra arrasada. Depois disso, porém, Giannis Antetokounmpo colocou o time nas costas e teve uma grande temporada. Foram 30.4 pontos e 11.9 rebotes por jogo, com 6.5 assistências. Ele deve ser, mais uma vez, parte do All-NBA First Team.

Em novembro, o Bucks venceu a Copa NBA com atuação dominante em cima do Oklahoma City Thunder. Parecia, então, que seria um ponto de virada, e que Milwaukee conseguiria chegar firme para o restante da temporada. Mas o time foi, acima de tudo, inconstante.

Vitórias aqui, vitórias ali, derrotas quase na mesma proporção e Milwaukee terminou com 48 triunfos em 82 partidas. Não é um número ruim, já que o time terminou na quinta posição, mas também é longe do ideal para um time com Damian Lillard e Giannis. Lillard, aliás, estará fora do início dos playoffs, com um coágulo na panturrilha. O armador pode voltar durante a série, mas não há garantias.

Giannis Antetokounmpo

O grande nome da série de playoffs da NBA entre Pacers e Bucks é o grego. Afinal, seus números na temporada foram impressionantes, e, sem Lillard, ele deve receber ainda mais atenção. O craque dispensa comentários, sendo um dos principais jogadores da liga há anos. No entanto, desde seu título, em 2021, falhou em sequer voltar às finais de conferência. E não faltaram oportunidades, já que ele chegou até mesmo a perder para o oitavo colocado Miami Heat em 2023.

Com 30 anos, o grego ainda está em seu auge, e não dá sinais de regresso. Ainda assim, vale perguntar se ele aguentará mais muito tempo com Milwaukee sem competir de verdade pelo título. Uma troca pode ser realidade caso outro fracasso aconteça esse ano.

Um ponto de atenção é que Giannis foi, pela primeira vez na carreira, o líder em arremessos livres da liga, com 10.6 por jogo. Ele é conhecido por conseguir cavar faltas e ir pra linha de lance livre, e o Pacers terá que arranjar uma forma de lidar com isso.

O Pacers pode marcar Giannis?

Como o principal jogador da série, o camisa 34 do Bucks deve ser o que mais receberá atenção da defesa adversária. Nos últimos quatro jogos contra o Pacers, as médias do craque foram de 30 pontos, 12.3 rebotes e 7.5 assistências. Foram três vitórias para o Bucks no período.

O Pacers não é uma grande defesa, só a 14ª melhor da liga, mas também não é terrível. O problema, contudo, é que é o quinto time que mais permite pontos no garrafão, ponto forte do Bucks.

Afinal, com Giannis infiltrando, o Pacers terá que se preocupar com ele, já que não são bons marcando a cesta. Com isso, abre a possibilidade para o grego passar pra fora, abrindo as bolas de três. É um jogo simples, mas efetivo, e que vem carregando o Bucks há anos.

Indiana deve tentar conter isso ao jogar com rotações “pesadas”, com jogadores corpulentos, como Obi Toppin. O ala-pivô é bancário, mas pode ganhar mais minutos nessa série caso consiga dar conta de marcar Giannis.

A realidade, porém, é que é muito difícil marcar Giannis. O Thunder não conseguiu na NBA Cup, e desde que ele se tornou um passador melhor, menos e menos times conseguem. A melhor chance do Pacers, sabendo que sua defesa é ruim, é “encher” o garrafão e torcer para as bolas de três não caírem.

Tyrese Haliburton

Com uma grande segunda metade de temporada, o armador é a esperança do Pacers para voltar às finais de Conferência. No embate mais recente entre os times, ele marcou 24 pontos e deu 15 assistências, além de seis rebotes e cinco roubos de bola, sem nenhum desperdício.

Indiana é, aliás, o quinto time da liga que menos permite pontos saindo de desperdícios, muito por causa que Haliburton, sendo quem arma o time na maior parte do tempo, não comete muitos. Então, isso é um dos trunfos para o Pacers: cuidar bem da bola.

O Bucks é o segundo time que mais pega rebotes defensivos da liga, enquanto Indiana está entre os dez piores. Portanto, arremessos “forçados” não darão certo. A estratégia do Pacers é justamente cuidar bem da bola e trabalhar pelo melhor arremesso.

Pascal Siakam

O camaronês passa batido, mas segue sendo bastnate sólido. Na temporada, teve médias de 20.2 pontos e 6.9 assistências, com bons 38.9% de três pontos. Essa série será difícil, já que o Bucks é um time que marca bem o garrafão, com Brook Lopez como protetor de aro e Giannis nas “ajudas”.

Até por isso, Siakam pode ter que criar mais arremessos do perímetro. O jogador vem trabalhando nisso em seu jogo, e hoje é um bom arremessador para sua posição.

Playoffs da NBA: Pacers x Bucks

Na história dos playoffs da NBA, os times se enfrentaram três vezes (2024, 2000 e 1999). O Pacers sempre venceu, por 3 a 0 em 1999, 3 a 2 em 2000 e 4 a 2 na última tempporada.

Bucks 3 x 1 Pacers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Bucks x Pacers* 14h ESPN 2 22/04 Bucks x Pacers* 20h League Pass 25/04 Pacers x Bucks* 21h League Pass 27/04 Pacers x Bucks* 22h30 Prime Video 30/04** Bucks x Pacers** – – 02/05* Pacers x Bucks** – – 04/05* Bucks x Pacers** – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Pacers em sete Gustavo Freitas Pacers em seis Gustavo Lima Pacers em cinco Higor Goulart Pacers em seis João Pedro Pacers em sete Lucas Piona Pacers em sete Matheus Carvalho Pacers em seis Ricardo Stabolito Pacers em seis Victor Linjardi Pacers em seis Vini Donato Pacers em seis

