Damian Lillard está fora da estreia do Bucks nos playoffs

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Damian Lillard deve desfalcar o Milwaukee Bucks no começo dos playoffs da NBA. O jogador está fora desde 18 de março, quando foi diagnosticado com coágulo na panturrilha. É, aliás, a mesma condição de Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

“O astro do Milwaukee Bucks, Damian Lillard (coágulo sanguíneo), perderá o início dos playoffs da NBA. O Bucks joga o primeiro jogo da primeira rodada contra o Pacers no sábado. Lillard está afastado desde 18 de março, e os médicos continuam monitorando o progresso para liberação”, publicou o jornalista.

Aos 34 anos, Damian Lillard vinha com médias de 24.9 pontos, 7.1 assistências, além de um aproveitamento de 37.6% nos arremessos de três. All-Star em 2024/25, o armador vem sendo substituído por Ryan Rollins no quinteto titular.

“É algo muito ruim, pois eu não tenho controle sobre isso. Ao lado dos médicos do Bucks, nossas prioridades são proteger minha saúde e segurança”, disse Damian Lillard, na época que sua baixa foi anunciada. “Por mais que eu ame o basquete, eu preciso estar presente para meus filhos e minha família. Estou muito grato como o Bucks agiu rápido nisso tudo. Eles estão me apoiando em todo o processo. Mas sigo firme pensando sobre deixar isso para trás e seguir com a minha carreira”.

Por ter feito apenas 58 jogos pelo Bucks na atual temporada da NBA, Damian Lillard está fora dos prêmios individuais. Sete vezes All-NBA, o atleta era cotado para entrar em algum dos times ideais da liga em 2024/25.

Sem Damian Lillard, o Bucks estreia nos playoffs da NBA no sábado, contra o Indiana Pacers. A ausência do jogador é um baque para a equipe, mas Giannis Antetokounmpo e companhia têm conseguido se virar bem sem ele. Afinal, são 16 vitórias nos 24 jogos sem Lillard. Milwaukee, aliás, terminou a temporada regular com oito vitórias seguidas, melhor marca da liga.

O Bucks venceu a NBA Cup no início da temporada, e parecia que poderia ser, enfim, a hora da equipe voltar às finais da NBA, após o título de 2021. No entanto, problemas de rotação, defesa e a lesão de Lillard atrapalharam os planos. Embora o jogador vá perder as primeiras partidas, porém, ele pode voltar durante a série.

Junto de Giannis, Lillard forma a dupla com maior média de pontos por jogo na NBA. Por isso, seu retorno seria importante para as chances de título da equipe.

A série contra o Pacers promete: as equipes jogaram quatro vezes na temporada regular, com três vitórias para o Bucks. No entanto, foi depois do All-Star Game que Indiana cresceu, com Tyrese Haliburton voltando ao seu melhor nível.

