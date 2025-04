NBA: Steve Kerr faz pedido especial sobre temporada

O Golden State Warriors vai jogar o play-in contra o Memphis Grizzlies. Embora a equipe tenha tido uma boa fase após a chegada de Jimmy Butler, não foi o bastante para ir direto aos playoffs. No entanto, o técnico Steve Kerr fez um pedido especial para Adam Silver, comissário da NBA, sobre a temporada de 82 jogos.

O técnico disse para o jornalista Christian Clark, do portal The Athletic, que chegou a pedir para Silver reduzir o total de jogos.

“Deveríamos estar jogando menos partidas”, disse Kerr. “Todo mundo sabe disso. Contudo, é uma questão de dinheiro. Quantos dos envolvidos estão dispostos a ganhar menos?”.

Vale dizer, entretanto, que a NBA está em uma ótima situação financeira. Silver e a liga fecharam um acordo de direitos de mídia de US$ 77 bilhões, válido aé 2036. Isso vai gerar mais riqueza para a liga, que será dividida entre as equipes e a associação dos jogadores (NBPA).

É claro, contudo, que as cifras foram pagas pensando na temporada de 82 jogos. Logo, caso isso fosse mudar, teria que ser no próximo “ciclo” de negociações, que levaria a quantia para baixo.

Além disso, o técnico do Warriors explicou que o jogo mudou muito desde os seus tempos como jogador. O aumento do ritmo da partida e o tamanho da quadra são as grandes razões pelas quais Steve Kerr e outros defendem a redução da duração da temporada regular da NBA.

“Ritmo e espaçamento. Afinal, quando eu jogava, você não precisava correr até nove metros de distância para marcar um arremessador. Agora, precisa. Naquela época, o jogo era disputado em um espaço muito mais reduzido. Hoje, é um grande círculo aberto, e você tem que cobrir toda a quadra. Todos estão jogando mais rápido”.

É claro, porém, que é difícil ganhar apoio para a ideia de reduzir a temporada regular. Isso resultaria em menos dinheiro para a liga, algo que os donos de times com certeza não apoiariam.

“No que eu não tenho fé é na disposição dos estadunidenses de abrir mão de alguns lucros em nome da qualidade”, concluiu Kerr. “Isso porque não acho que isso faça parte da nossa natureza nos Estados Unidos.”

No entanto, Steve Kerr está otimista de que mudanças podem acontecer na temporada de 82 jogos da NBA.

“Muita coisa já evoluiu, inclusive as regras. Cabe a nós nos adaptarmos a isso como técnicos e como guardiões da liga. Tenho muita fé em Adam Silver”, finalizou.

