Nikola Jokic deve renovar contrato com o Nuggets

Nos últimos dias, o Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone. O treinador havia liderado a equipe no título de 2023. Ele foi o único que comandou Nikola Jokic na NBA, o que abriu especulações sobre o futuro do jogador, mas segundo Tim MacMahon, da ESPN, o craque deve renovar o contrato com o Nuggets.

“Jokic poderá assinar um contrato de três anos e US$212 milhões nesta offseason. O consenso ao redor da liga é o de que ele fará isso. No entanto, se Jokic demorar um pouco para decidir, isso já será ruim para o Nuggets”, disse o jornalista.

Com médias de 29,8 pontos, 12,8 rebotes e 10,2 assistências por jogo, Jokic é um dos melhores jogadores da liga. Ele é, aliás, um dos favoritos ao prêmio de MVP. Caso houvesse um pedido uma troca do Nuggets, por exemplo, qualquer equipe faria o possível para ir atrás do pivô sérvio. E as especulações nesse sentido abriram justo após a saída de Malone.

De acordo com casas de apostas norte-americanas, o Los Angeles Lakers seria favorito em uma eventual saída de Jokic. Para a Bovada, por exemplo, o próximo destino do sérvio na NBA seria o Lakers. Em seguida, então, aparecem Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors como os times mais cotados.

Nikola Jokic. aliás, está no segundo dos cinco anos da extensão de contrato com o Nuggets, no valor de US$ 276 milhões. Vale destacar, contudo, que o quinto ano do acordo é uma opção do jogador. Portanto, ele pode se tornar agente livre na offseason de 2027.

Apesar de ter algumas lacunas no elenco, o Nuggets conseguiu 49 vitórias e 32 derrotas em 2024/25, o que hoje garante a quarta posição da Conferência Oeste. No entanto, isso não foi o bastante para salvar os empregos de Malone e de Calvin Booth, gerente-geral da franquia. De acordo com a ESPN, tensões internas causaram a demissão de ambos os profissionais.

“O Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone e anunciou que não renovará o contrato do gerente-geral, Calvin Booth. David Adelman, assistente técnico principal da equipe, assumirá como técnico interino até o fim de 2024/25”, escreveu o dono da equipe, Josh Kroenke, logo após a divulgação da notícia.

Caso Nikola Jokic realmente assine o contrato de três anos e US$212 milhões pelo Denver Nuggets, ele se tornaria o jogador mais bem pago da história da NBA. É verdade, porém, que esse recorde é quebrado todo ano. Contudo, por pelo menos um tempo, ele seria do sérvio.

Nikola Jokic

Escolha 41 do Draft de 2024, Jokic coleciona marcas impressionantes pelo Nuggets. Campeão e MVP das finais de 2023, ele já conquistou três prêmios de jogador mais valioso da NBA. Além disso foi eleito sete vezes All-Star e outras seis para os times ideais. O pivô ainda é o terceiro jogador com mais triplos-duplos (163) na história da liga.

Em 703 jogos pela equipe de Denver, Jokic tem médias de 21,8 pontos, 10,9 rebotes e 7,2 assistências. O craque sérvio já é o recordista da franquia em rebotes e assistências. Por isso, é considerado o maior jogador da história do Nuggets.

