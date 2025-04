Shai Gilgeous-Alexander fala de vitória sobre Lakers

Shai Gilgeous-Alexander brilhou na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Lakers. Na rodada de terça-feira (8), o astro marcou 42 pontos, seis rebotes e seis assistências, para vencer Luka Doncic e LeBron James por 136 a 120. Assim, o time ficou próximo de confirmar a melhor campanha da NBA em 2024/25.

No entanto, o jogo teve uma importância ainda maior para Gilgeous-Alexander. Isso porque, a partida anterior foi justamente uma derrota para o Lakers, em Los Angeles. Então, em Oklahoma, o astro considerou que deu uma resposta em grande estilo ao vencer o adversário.

“Se você apanha na quebrada e volta no dia seguinte, não pode apanhar de novo. Isso não é uma opção”, disse Gilgeous-Alexander, segundo Chris Mannix, da revista Sports Illustrated.

No jogo passado, o Lakers conseguiu minar o astro. Principal pontuador da NBA em 2024/25, ele marcou “apenas” 26 pontos, sendo abaixo da média de 32.7 por partida. Assim, o técnico Mark Daigneault o tirou mais cedo de quadra, após Los Angeles chegar ao quarto final com 30 pontos na frente.

Na “revanche”, no entanto, Shai GIlgeous-Alexander conseguiu vencer a defesa do Lakers. Assim, o Thunder foi de 99 pontos, na derrota passada, para 136 na vitória. O astro, porém, afirmou que o lado defensivo foi o diferencial para garantir o triunfo.

O astro, além disso, comentou sobre como a vitória sobre o Lakers é importante antes dos playoffs. Segundo o craque, vencer um adversário que tem LeBron e Doncic é um ótimo teste na disputa pelo título.

“O Lakers é um dos melhores times da liga. Os jogadores estavam acertando muito nos últimos dois jogos, e colocam você à prova. Então, enfrentar um time assim nessa época do ano é sempre um ótimo desafio”, reconheceu.

Por fim, Gilgeous-Alexander comentou sobre o recorde batido pelo Thunder após a vitória. O time, afinal, chegou a 65 triunfos na temporada, sendo a melhor campanha na história da equipe.

“É um bom passo na direção certa. A gente não está correndo atrás desses marcos, mas eles acontecem quando você constrói bons hábitos ao longo dos quartos e dos jogos. Usamos a temporada regular pra desenvolver esses hábitos. Vencer é consequência disso. Então sim, estou orgulhoso do grupo”, finalizou.

