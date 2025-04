Disputa por Russell Westbrook causou demissão de GM

Além da demissão de Michael Malone, o GM do Denver Nuggets, Calvin Booth, também caiu, e o astro Russell Westbrook pode ter a ver com isso. Não era um segredo que a relação do executivo com o técnico campeão da NBA não era das melhores. Mas foi uma opção do treinador em relação a Westbrook que piorou ainda mais a relação e levou a queda de ambos no Colorado.

Malone até teve partidas em que começou com jovens jogadores como Jalen Pickett, o que era um desejo de Booth. Mas em horas decisivas para fechar jogos, sempre recorreu a Russell Westbrook, o que não agradava o GM, que também viu sua demissão ocorrer. A informação é de Sam Amick, do portal The Athletic.

“Booth queria que Malone utilizasse mais os jovens e os ajudasse a se desenvolverem em maior escala, equilibrando os minutos deles com os veteranos. Um ótimo exemplo é a situação de Jalen Pickett e Russell Westbrook. Na disputa de posição por armadores em meio a lesão de Jamal Murray, a preferência do técnico pelo MVP de 2017 em relação ao jovem em todas as situações, deixou o executivo irritado, sobretudo na última semana”, afirmou Amick.

Publicidade

Em uma dessas partidas, erros cruciais do camisa 4 custaram uma vitória para o Nuggets sobre o Timberwolves. Na ocasião, Nikola Jokic fez um incrível triplo-duplo de 60 pontos, mas não saiu vitorioso. O armador veterano errou uma bandeja e depois fez uma falta que cedeu os três lances livres da virada dos rivais.

Na ocasião, Pickett foi titular, mas não esteve em quadra nas duas prorrogações. Ele anotou nove pontos e cinco assistências no jogo, e teve mais eficiência do que Westbrook que teve 12 pontos e sete assistências.

Leia mais!

As diferenças entre Malone e Booth já eram conhecidas desde que a campanha de 2024/25 começou. O técnico enxergava que o time precisava de mais veteranos. Enquanto isso, o GM queria uma abordagem de evolução com alguns jovens do elenco.

Publicidade

Isso também foi fruto da necessidade. A franquia perdeu peças importantes desde que conseguiu o título em 2022/23. Como por exemplo, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown e Jeff Green. Nos três casos, Denver não teve como competir com ofertas maiores de outros times da NBA.

Assim, a ideia do Nuggets foi encontrar prospectos no Draft que pudessem impactar o time de forma imediata. Foi o caso de nomes como Christian Braun, Peyton Watson, Julian Strawther e o próprio Jalen Pickett. Além disso, havia otimismo sobre a escolha desse ano, Daron Holmes, que acabou não jogando nesse ano por conta de uma lesão.

Publicidade

Embora a abordagem funcione em alguns pontos, a equipe teve dificuldades desde então, sobretudo com a profundidade do elenco. Apesar de ter o MVP de três dos últimos quatro anos e um forte time titular, os reservas muitas vezes não conseguiram ter sucesso.

Malone queria mais veteranos. O próprio Russell Westbrook acabou sendo uma das soluções sendo assinado na agência livre de 2024/25. Mas a diferença de ideias entre técnico e GM foi decisiva para o fim de trabalho de ambos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA