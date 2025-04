Nuggets supreende e anuncia demissão de Michael Malone

O Denver Nuggets chocou a NBA ao anunciar ao demissão do técnico Michael Malone. A informação é do jornalista Shams Charania, da ESPN. A rescisão ocorre após quatro derrotas seguidas e a três jogos dos playoffs de 2024/25. Além dele, o GM Calvin Booth também foi demitido.

“Embora o momento dessa decisão seja infeliz, esse é um passo necessário para que possamos competir no mais alto nível. Os padrões e metas de nível campeão continuam valendo para a fase atual. Além disso, estamos com sede para continuar sobre as bases lançadas pelo técnico Malone ao longo de sua carreira recordista de 10 anos em Denver”, disse o dono do Nuggets, Josh Kroenke.

A demissão de Malone aconteceu durante uma reunião nesta terça-feira (8). De acordo com Marc Stein, no The Stein Line, assim, o novo técnico será o assistente David Adelman. Ele está na franquia desde 2017 e era cotado para assumir algum time da NBA a partir da offseason.

A decisão do Nuggets de demitir Malone surpreende. Desde 2015 na franquia, ele é o técnico com mais vitórias na história do time de Denver. Ao todo, são 471 triunfos e 327 derrotas. Além disso, ele liderou a equipe ao único título de sua história, em 2023.

Após o título, o Nuggets renovou com Malone até o fim da temporada 2026/27. Mas a saída de jogadores importantes da rotação afetou o trabalho do técnico. Assim, a franquia caiu nas semifinais dos playoffs de 2024, o que começou a pressionar elenco e comissão.

Em dezembro de 2024, Harrison Hind, do canal DNVR Sports, informou que Michael Malone passou a ter atritos com a diretoria do Nuggets. Em especial, com o GM Calvin Booth. Desse modo, os jogadores começaram a ficar divididos.

Na campanha atual, ainda assim, a franquia de Colorado caminhava para mais uma ida aos playoffs. No entanto, a lesão de Jamal Murray na reta final de 2024/25 levou a quatro derrotas seguidas e deixou a vaga aos mata-matas ameaçada. Desse modo, como reação, o Nuggets optou pela demissão de Michael Malone.

Adelman, que está no Nuggets deve 2017, vai assumir como técnico interino. O escolhido no lugar de Michael Malone, desse modo, terá o desafio de salvar o ambiente em Denver de olho nos playoffs. Com 47 vitórias e 32 derrotas, o time está no quarto lugar do Oeste e tem meio jogo de vantagem para a zona de play-in.

Vale lembrar, por fim, que Michael Malone não foi o único técnico demitido na reta final de temporada. Na semana passada, o Memphis Grizzlies, que também disputa uma vaga no Oeste, surpreendeu ao cortar o treinador Taylor Jenkins. A situação, inclusive, é similar, uma vez que o time do Tennessee perdeu força na tabela com derrotas seguidas.

