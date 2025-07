Jornalista questiona reforço de Clint Capela no Rockets

Clint Capela chegou como reforço do Houston Rockets para a próxima temporada da NBA. O pivô acertou contrato com a franquia no primeiro dia da agência livre. o jogador vai receber US$21.5 milhões por três anos em seu novo time. Aos 31 anos, o suíço retorna à franquia que defendeu entre 2014 e 2020. Mas, o jornalista Jedd Pagaduan, do site ClutchPoints, ponderou a contratação do suíço.

Continua após a publicidade

“O Houston Rockets surpreendeu ao fechar com Capela em um acordo de três anos. Se havia uma posição que o o time já havia consolidado, era a de pivô. Afinal, Houston tem Alperen Sengun como titular e Steven Adams, como reserva. Embora aumentar a profundidade do elenco não seja má ideia, será difícil um cenário em que Capela e Adams atuem juntos. Com Sengun sendo a prioridade como pivô, eles vão dividir os minutos. Mas, valeu mesmo a pena desembolsar tanto dinheiro para isso?”, questionou o jornalista.

Além disso, o Rockets ainda tinha outro pivô no elenco quando fechou com Clint Capela: Jock Landale. No entanto, na quinta-feira (3), Houston dispensou o australiano. Ou seja, a franquia fechou com outro nome de garrafão já tendo três jogadores da posição.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, após cinco temporadas no Atlanta Hawks, Capela virou agente livre. Ele vinha perdendo espaço e virou reserva de Onyeka Okongwu em seus últimos 14 jogos. Com a ideia de Atlanta em dar mais minutos ao jovem, ficou claro que não ficaria mais no time. Então, o suíço fechou contrato com o Rockets após ser considerado um dos melhores agentes livres para o garrafão, além de Brook Lopez (que foi para o Los Angeles Clippers) e Deandre Ayton, que se tornou jogador do Los Angeles Lakers.

Leia mais!

Ao questionar o valor para Clint Capela se tornar reforço do Rockets, Pagaduan ainda indicou um outro nome que poderia ser mais barato e atender melhor ao time: Guerschon Yabusele. Mas, o francês fechou com o New York Knicks no dia seguinte.

Continua após a publicidade

“Adams perdeu toda a temporada 2023/24 por conta de uma grave lesão no joelho. E aos 31 anos, ele precisa de mais proteção contra lesões do que nunca. Então, Capela chega para exercer uma função similar a dele. Isso explica por que os Rockets se esforçou para priorizar a contratação de outro pivô. Mas, por que não buscar Guerschon Yabusele?”, contestou o jornalista.

Ainda segundo o insider, Capela não é confiável. Isso porque ele disputou apenas 55 jogos na última temporada da NBA e lidou com várias lesões. Assim, em sua visão, está claro que está em declínio na carreira. Enquanto isso, Yabusele se manteve saudável na campanha passada e participou de de 70 partidas, sendo titular em 43 delas.

Continua após a publicidade

Por fim, vale lembrar que o Rockets ainda fechou com Kevin Durant, Caris LeVert e Dorian Finney-Smith. Da mesma forma, garantiu renovação de contratos com Jeff Green, Aaron Holiday, Jae’Sean Tate e Jabari Smith.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA