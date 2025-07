Boletim de rumores e trocas da NBA (04/07/2025)

Bem-vindo à edição de 04 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jornalista prevê longa negociação entre Giddey e Bulls

A extensão de contrato de Josh Giddey com o Chicago Bulls é uma das apostas mais seguras sobre a agência livre desse ano. Mas isso não significa que seja uma operação simples. O armador australiano tem altas expectativas para o seu novo contrato e, por isso, as conversas devem se alongar. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, essa história pode levar mais tempo do que se imagina.

“Nós não temos nenhuma atualização sobre Josh, por enquanto. Ele é um agente livre restrito e, pelo que soube, um acordo não deve acontecer tão cedo. Então, vamos ter que esperar”, resumiu o jornalista. Especula-se que Giddey mire um novo contrato na faixa dos US$30 milhões anuais. Mas, sem rivais com flexibilidade financeira para “ameaçá-lo”, o Bulls trabalha sem pressa nas negociações.

Disponível, Nick Richards atrai interesse de três times

O Phoenix Suns surpreendeu com a aquisição de dois pivôs na noite do draft. E, como resultado, todos já sabem que Nick Richards não deverá seguir no elenco. A franquia garantiu o salário do atleta para a próxima temporada, mas vai usá-lo como moeda de troca nas próximas semanas. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, três equipes têm interesse no jogador.

O jornalista apurou que Los Angeles Lakers, Indiana Pacers e New York Knicks já estão em contato com o Suns pelo pivô. No entanto, especula-se que ainda mais times monitoram a situação em Phoenix. Richards obteve médias 9,3 pontos e 8,2 rebotes na última temporada, enquanto converteu mais de 59% dos seus arremessos de quadra.

Além de Wiggins, Heat especulou troca com Terry Rozier

O mercado de trocas pelos lados do Miami Heat está movimentado. A franquia fechou a negociação de Duncan Robinson e, além disso, faz avanços em conversas para a saída de Andrew Wiggins. Mas não vai parar por aí. Segundo Barry Jackson, do jornal Miami Herald, a franquia estudou o mercado para tentar negociar Terry Rozier também.

O armador chegou ao time da Flórida com altas expectativas, antes da trade deadline do ano passado. No entanto, em quadra, a aposta simplesmente não funcionou e o atleta teve uma queda enorme de produção. Houve outras tentativas de trocá-lo antes, mas, agora, o Heat está mais confiante porque Rozier vai ser contrato expirante em 2026.

“Cam Thomas não tem mercado na liga”, crava jornalista

A agência livre da NBA acontece em um ritmo cada vez mais rápido. E, como resultado, quem não se acerta com agilidade fica em uma situação difícil. Esse é o caso da maior parte dos agentes livres restritos no mercado. Assim como Giddey, Cam Thomas vive um impasse. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o ala-armador está “preso” ao Brooklyn Nets nesse momento.

“Pela minha observação, Cam não tem mercado na liga. Ele vai ter que se acertar com o Brooklyn, então, para definir o seu destino”, resumiu o jornalista. Especula-se que o jogador de 23 anos gostaria de um contrato acima dos US$25 milhões por ano. Mas, sem equipes com flexibilidade para oferecer-lhe isso, o jovem não tem poder de negociação junto ao time de Nova York.

Thomas só disputou 25 jogos da temporada passada por causa de lesões seguidas nas coxas. Ele registrou médias de 24,0 pontos, 3,3 rebotes e 3,8 assistências em pouco mais de 31 minutos por noite.

Em transição

– O pivô Jock Landale, para começar, não integra mais o elenco do Houston Rockets. Conforme já se especulava, ele foi dispensado pelos texanos para viabilizar os contratos apalavrados no início da agência livre.

– Por sua vez, Kelly Olynyk pode estar de malas prontas mais uma vez. O Washington Wizards acabou de adquiri-lo como parte de uma troca, mas já trabalha nos bastidores para um repasse e está em conversas com times interessados.

– Landry Shamet tornou-se agente livre do Knicks nos últimos dias, mas a situação não deve demorar muito. A franquia quer renovar o seu contrato e, ao mesmo tempo, candidatos ao título teriam interesse no veterano.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 04/07, você lembra de Moses Wright? Pois o ex-pivô do Dallas Mavericks está a caminho da Lituânia para ser o novo reforço do Zalgiris Kaunas.

