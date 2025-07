Troca entre Kings e Nuggets pode ser cancelada na NBA

Sacramento Kings e Denver Nuggets enfrentam um grande problema na agência livre. Isso porque o pivô Jonas Valanciunas estaria deixando a NBA, mesmo após a troca entre Kings e Nuggets. O lituano sairia do time de Sacramento para jogar em Denver na próxima campanha da liga, mas ele recebeu proposta para jogar no Panathinaikos e está próximo de fechar contrato.

Continua após a publicidade

No entanto, Jonas Valanciunas tem vínculo garantido para 2025/26. De acordo com o jornalista Marc Stein, do Substack, o time grego ofereceu US$12 milhões por três temporadas. Seu contrato na NBA é de US$10.4 milhões para a próxima campanha.

O grande problema, segundo Stein, é que se a troca não vingar, Nuggets e Kings terão um grande problema para resolver. Afinal, os times fizeram negócios posteriores na agência livre pensando que estava tudo certo. Agora, a diretoria de Denver tenta convencer o pivô a ficar para 2025/26.

Continua após a publicidade

A troca de Valanciunas para o Nuggets conta ainda com Dario Saric. O croata fez parte do elenco de Denver na última campanha, apesar de aparecer em apenas 16 jogos. Com passagens ainda por Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder, ele teve médias de 3.5 pontos e 3.1 rebotes em cerca de 13 minutos por noite. Não atuou nos playoffs, entretanto.

Leia mais

Embora a troca entre Nuggets e Kings só possa ser aprovada pela NBA no domingo (6), os times estão trabalhando para que ela aconteça, de fato. Mas a equipe de Denver gostaria muito de contar com Valanciunas, já que seria o principal reserva do três vezes MVP Nikola Jokic. Vale lembrar que, até então, a franquia do Colorado vinha usando DeAndre Jordan e, por vezes, Aaron Gordon como pivô quando Jokic não estava em quadra.

Continua após a publicidade

Aos 33 anos, Valanciunas começou a última campanha da NBA no Washington Wizards, ele foi em troca para o Kings em fevereiro. Na offseason de 2024, ele fechou contrato por três anos e US$30.3 milhões.

Mesmo vindo do banco, o pivô disse estar feliz no Kings antes da troca para o Nuggets. Em um evento na Lituânia, ele relatou que esperava seguir em Sacramento para mais um ano, mas gostaria de voltar a jogar na Europa em breve.

“Eu sei que posso fazer meus próprios planos, mas o que o Kings decidir é o que mais importa”, disse Valanciunas, em entrevista coletiva aos jornalistas lituanos. “Por enquanto, eu planejo ficar. Eu não ouvi nada sobre troca na NBA ou eu sair de lá. Até ter algo assim, meu foco está todo em Sacramento”.

Continua após a publicidade

Em 2024/25, ele teve médias de 10.4 pontos, 7.7 rebotes em cerca de 18.8 minutos por noite entre Wizards e Kings.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA