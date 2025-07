NBA: Jornalista revela planos de Pat Riley para o Heat

O jornalista Barry Jackson, um dos insiders mais confiáveis do Miami Heat, revelou os planos de Pat Riley para a próxima temporada da NBA. De acordo com o repórter do Miami Herald, o presidente da franquia não vai cometer loucuras nesta offseason. Apesar da campanha decepcionante (décimo do Leste), em 2024/25, a base do elenco foi mantida. Na primeira rodada dos playoffs, o time foi “varrido” pelo Cleveland Cavaliers.

Continua após a publicidade

Segundo Jackson, a ideia é deixar os jogadores do núcleo jovem mostrarem o que podem fazer, e ver o que o atual elenco pode se tornar com uma pré-temporada completa sob o comando de Erik Spoelstra. Além disso, o Heat quer manter a flexibilidade financeira para eventualmente adquirir uma estrela da NBA.

“Acima de tudo, a franquia acredita que o núcleo de jovens tem muito potencial. Também vê a expansão de funções para esses jogadores como ‘mudanças internas’. O Heat, aliás, não teve como fazer uma avaliação precisa do elenco após a troca de Jimmy Butler. Seja por conta do caos deixado pelo astro, da mudança de função de alguns jogadores, da lesão de Andrew Wiggins e de alguns outros fatores”, afirmou Jackson.

Continua após a publicidade

Portanto, o multicampeão da NBA, Pat Riley, vai dar um voto de confiança ao elenco do Heat. Assim, caso os jogadores não respondam bem em quadra, uma mudança de rota poderá ocorrer na próxima trade deadline (fevereiro de 2026).

Leia mais

Além disso, uma fonte ligada ao Heat garantiu a Jackson que Pat Riley Heat não considera trocar Bam Adebayo e Tyler Herro, os principais jogadores da equipe. Outro intocável do elenco é o jovem Kel’el Ware. Afinal, a franquia se recusou a incluir o pivô em uma oferta ao Phoenix Suns pelo astro Kevin Durant.

Continua após a publicidade

Segundo Jackson, Riley acredita que tanking – prática intencional de perder jogos para melhorar as chances de obter uma escolha alta no Draft – é uma estratégia que falha mais vezes do que funciona. Hoje, o Heat conta com 15 atletas sob contrato, ou seja, atingiu o limite permitido pela NBA. Além disso, a folha salarial do time é de US$180 milhões. Portanto, abaixo da luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões em 2025/26 – no teto salarial). Dessa forma, a tendência é não haver alterações no elenco até o início da temporada.

Na última semana, a equipe de Miami renovou o contrato do armador Davion Mitchell por duas temporadas. A permanência do camisa 45 do Heat era uma das prioridades de Pat Riley nesta offseason da NBA. Assim, a única mudança foi a troca de Duncan Robinson para o Detroit Pistons. Na negociação, o time da Flórida recebeu o contrato expirate do ala italiano Simone Fontecchio.

Continua após a publicidade

Elenco do Heat para a próxima temporada da NBA

PG: Davion Mitchell (26 anos, US$11,5 milhões) / Kasparas Jakucionis (20 anos, US$3,6 milhões) / Terry Rozier (expirante de 24,9 milhões)

SG: Tyler Herro (25 anos, US$31 milhões) / Simone Fontecchio (29 anos, expirante de US$8,3 milhões) / Pelle Larsson (24 anos, US$1,9 milhão)

SF: Andrew Wiggins (30 anos, US$28,2 milhões) / Nikola Jovic (22 anos, expirante de US$4,4 milhões) / Jaime Jaquez (24 anos, US$3,9 milhões)

PF: Bam Adebayo (27 anos, US$37,1 milhões) / Highwood Highsmith (28 anos, expirante de US$5,6 milhões) / Kyle Anderson (31 anos, US$9,2 milhões) / Keshad Johnson (24 anos, US$1,9 milhão)

C: Kel’el Ware (21 anos, US$4,4 milhões) / Kevin Love (36 anos, expirante de US$4,1 milhões)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA