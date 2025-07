Mike Brown é o novo técnico do Knicks

Um mês após a demissão de Tom Thibodeau, o New York Knicks escolheu Mike Brown para o cargo de novo técnico da equipe. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o acordo entre a franquia e o profissional de 55 anos foi selado nesta quarta-feira (2). No entanto, o valor e o tempo de contrato não foram divulgados.

O presidente do Knicks, Leon Rose, liderou um processo rigoroso para a contratação do técnico. A princípio, o dirigente novaiorquino solicitou permissão para conversar com cinco treinadores em atividade na NBA. No entanto, Atlanta Hawks (Quin Snyder), Chicago Bulls (Billy Donovan), Dallas Mavericks (Jason Kidd), Houston Rockets (Ime Udoka) e Minnesota Timberwolves (Chris Finch) disseram não ao Knicks.

Posteriormente, a franquia partiu para uma nova estratégia. Assim, iniciou conversas com técnicos desempregados que tiveram sucesso recente na NBA, além de assistentes de prestígio. Mike Brown e Taylor Jenkins, que comandou o Memphis Grizzlies entre 2019 e 2025, se reuniram com o presidente do Knicks. James Borrego, assistente do New Orleans Pelicans desde 2023, mas que acumula experiência como técnico do Charlotte Hornets em quatro temporadas, e Miah Nori, assistente do Timberwolves, também foram procurados.

Desse modo, após várias reuniões, o Knicks bateu o martelo e definiu Mike Brown como o seu próximo técnico. O profissional, aliás, está na NBA há 28 anos. Brown foi assistente de Washington Wizards, San Antonio Spurs e Indiana Pacers até conseguir sua primeira chance como treinador, em 2005, no Cleveland Cavaliers. Além disso, comandou o Los Angeles Lakers e foi o principal auxiliar de Steve Kerr no Golden State Warriors. Como assistente, o novo técnico do Knicks tem quatro títulos da liga, três pelo Warriors e outro pelo Spurs.

O último trabalho de Brown foi no Sacramento Kings. Pela franquia californiana, ele conseguiu um feito. Levou o Kings aos playoffs após 17 anos de jejum. Assim, ganhou o prêmio de técnico do ano pela segunda vez na carreira (a primeira foi em 2009, quando estava à frente do Cavs). Mas, no início da última temporada, Brown foi demitido.

Desafio para o novo técnico do Knicks

Agora, o novo técnico do Knicks terá um desafio: superar o ótimo desempenho Thibodeau à frente do time. Afinal, em 2024/25, a equipe foi a terceira colocada da Conferência Leste, com 51 vitórias. Essa, aliás, foi a melhor campanha da franquia nos últimos 11 anos.

Nos playoffs, o Knicks eliminou Detroit Pistons e Boston Celtics para retornar às finais de conferência depois de 25 anos. Porém, na decisão do Leste, o time não resistiu ao Indiana Pacers e caiu após seis jogos.

Para 2025/26, a franquia novaiorquina manteve o ótimo quinteto titular, mas adicionou profundidade ao banco de reservas. Desse modo, a equipe contratou o armador Jordan Clarkson e o ala-pivô Guerschon Yabusele.

Com Mike Brown no comando, o Knicks espera ter mais força ofensiva, uma das críticas ao trabalho do técnico anterior. Na histórica campanha de 2022/23, o Kings teve a melhor eficiência ofensiva da NBA.

