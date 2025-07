Boletim de rumores e trocas da NBA (02/07/2025)

Bem-vindo à edição de 02 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sixers e Eric Gordon chegam a acordo e renovam contrato

Eric Gordon, como esperado, é outro veterano que vai seguir no Philadelphia 76ers para a próxima temporada. Segundo Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, os lados acertaram a renovação de contrato até 2026. O ala-armador vai receber US$3,6 milhões totalmente garantidos, como resultado, para continuar no elenco. Ou seja, o salário mínimo da NBA.

O jogador de 36 anos tornou-se agente livre depois de declinar uma opção de extensão em seu vínculo anterior. A sua intenção, no entanto, só era reajustar o seu salário pelo aumento do mínimo da liga. Apesar de não ter jogado tanto quanto gostaria, o reserva sempre se mostrou confortável no Sixers. A franquia, ao mesmo tempo, valoriza a presença experiente de Gordon no vestiário.

Drew Eubanks rescinde com o Clippers e já tem novo time

O Los Angeles Clippers está no processo de rescisão com o pivô Drew Eubanks. Os angelinos vão aproveitar o contrato não garantido do jogador e, com isso, dispensá-lo garantindo economia de quase US$5 milhões. Mas o atleta não vai ficar sem time. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele já está apalavrado para ser reforço do Sacramento Kings.

O jornalista apurou que, a princípio, o veterano vai assinar vínculo de uma temporada com a nova equipe. Não existe confirmação, mas o acerto deve render cerca de US$3 milhões em salários. Eubanks disputou 61 jogos na última temporada, com médias de 4,6 pontos e 3,7 rebotes enquanto acertou 59% dos seus arremessos.

Sandro Mamukelashvili vai assinar contrato com o Raptors

O Toronto Raptors encaminhou a contratação do pivô Sandro Mamukelashvili nessa terça-feira. Segundo Shams Charania, da ESPN, os canadenses fecharam um vínculo de duas temporadas com o agente livre do San Antonio Spurs. Ele deve receber US$5,5 milhões em salários, mas o segundo ano de contrato é uma opção do atleta.

O georgiano era um dos jogadores favoritos da torcida texana. Mas, após a chegada de Luke Kornet, houve uma sinalização de que a renovação de contrato estava fora dos planos do Spurs. O reserva de 26 anos anotou 6,1 pontos e 3,6 rebotes na temporada passada, enquanto converteu mais de 37% dos tiros de longa distância.

Após Schroder, Kings ainda quer trazer Russell Westbrook

O Kings iniciou a agência livre em busca de um armador. Mas, agora, um já não parece ser mais o bastante. Afinal, a franquia já acertou a contratação de Dennis Schroder e segue com interesse em outro grande nome do mercado. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, a chegada do alemão não tirou os californianos da concorrência pelo astro Russell Westbrook.

“As especulações ligando Russell a Sacramento não pararam. Ele se encontrou com os dirigentes da franquia nessa segunda-feira, assim que reabriu o mercado. Existe um interesse mútuo, certamente. O veterano, a princípio, chegaria para dividir a armação com Dennis”, contou o repórter. Não há informações, por enquanto, sobre a iminência do acerto entre as partes.

Westbrook disputou a última temporada pelo Denver Nuggets, mas decidiu não ativar a opção de extensão que tinha em contrato. O armador de 36 anos anotou 13,3 pontos, 4,9 rebotes e 6,1 assistências na campanha passada.

Em transição

– O ala Amir Coffey, para começar, não deve seguir no Clippers na próxima temporada. Os angelinos até estariam abertos a mantê-lo pelo contrato mínimo, mas espera-se que ele receba ofertas maiores de rivais.

– Enquanto isso, o jovem Josh Minott está apalavrado para reforçar o Boston Celtics. O pivô fechou um acordo de duas temporadas que vai pagar US$5 milhões em salários, mas o segundo ano de vai ser uma opção da franquia.

– Johnny Juzang, por sua vez, não é mais jogador do Utah Jazz. Antes do começo da agência livre, o time resolveu dispensar o ala-armador para aproveitar o seu contrato não garantido e ampliar a flexibilidade salarial.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/07, você lembra de Isaac Bonga? Pois o ex-ala do Washington Wizards estendeu o seu contrato com os sérvios do KK Partizan até junho de 2027.

