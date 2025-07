Boletim de rumores e trocas da NBA (01/07/2025) – Parte II

Bem-vindo à segunda edição de 01 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hawks vence concorrência e acerta com Luke Kennard

Um dos times mais ativos das primeiras horas de reabertura de mercado da liga foi o Atlanta Hawks. E, como resultado, a franquia vai contar com Luke Kennard como reforço na próxima temporada. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, as duas partes fecharam um contrato de US$11 milhões. O acordo, a princípio, parece ser totalmente garantido.

O time da Geórgia agiu rápido para vencer uma forte concorrência que se desenhava pelo arremessador. Houston Rockets e Denver Nuggets, por exemplo, tinham interesse e tentaram agendar uma reunião com o ala de 29 anos. Kennard disputou as últimas três temporadas pelo Memphis Grizzlies, mas já não estava nos planos da equipe.

Veterano, Mason Plumlee é o novo reforço do Hornets

O Charlotte Hornets começou a recompor a sua rotação de pivôs depois da saída de Mark Williams, mas de forma tímida. No entanto, foi com um velho conhecido da equipe. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o veterano Mason Plumlee fechou o seu retorno ao time até o fim da próxima campanha. Ele vai ficar com o salário mínimo da NBA, ou seja, US$3,6 milhões.

A primeira passagem do jogador de 35 anos pela franquia foi entre 2021 e 2023. Ele teve 129 jogos disputados pelo Hornets em que, aliás, com algumas das melhores médias de sua carreira. Plumlee jogou a campanha passada pelo Phoenix Suns, anotando 4,5 pontos e 6,1 rebotes em quase 18 minutos de ação por noite.

Sixers fecha contratação de substituto para Yabusele

O Philadelphia 76ers até tentou manter Guerschon Yabusele, mas, como esperado, não teve jeito. O New York Knicks vai ser o novo time do francês, enquanto o Sixers acertou a contratação de um substituto. Segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe chegou a um acordo de US$5,3 milhões por dois anos com o ala Trendon Watford.

O jogador de 24 anos foi uma das revelações do Brooklyn Nets na última temporada. Charania apurou que ele foi trazido, antes de tudo, como uma escolha a dedo para substituir Yabusele na rotação. Watford disputou 44 jogos com os nova-iorquinos na campanha passada, com médias de 10,2 pontos e 3,6 rebotes.

Lakers mira futuro e não cogita troca Austin Reaves

O Los Angeles Lakers vive um momento de incerteza nos últimos dias. O elenco passa por mudanças, enquanto LeBron James pressiona a franquia por reforços imediatos. Mas, ainda assim, não espere que o time angelino faça uma troca mais agressiva envolvendo Austin Reaves. De acordo com Dan Woike, do site The Athletic, o jogador segue nos planos da equipe e não vai sair.

“Austin recusou uma extensão com o time na semana passada, mas isso não mudou nenhum plano. O Lakers não fez ligações para ninguém para avaliar o seu valor de troca. Ele segue como uma peça importante para atuar ao lado de Luka Doncic. Afinal, está claro que Luka é o ponto central do presente e futuro da organização agora”, revelou o jornalista.

Reaves, de 27 anos, está em sua quarta campanha no Lakers. Ele anotou 20,2 pontos, 4,5 rebotes e 5,8 assistências na última campanha. Além disso, converteu quase 38% dos seus arremessos de três.

Em transição

– O pivô Ariel Hukporti, para começar, vai seguir no elenco do Knicks por mais um ano. Os nova-iorquinos ativaram a opção de extensão no contrato do reserva e, com isso, vai pagar US$1,9 milhão na próxima campanha.

– Enquanto isso, o Boston Celtics decidiu manter JD Davison no elenco para o começo da agência livre. O time exerceu a opção de extensão em contrato no valor de US$2,2 milhões, mas esse valor não é garantido.

– O ala-armador Cam Spencer, por sua vez, “conquistou” o primeiro contrato garantido da carreira na reabertura do mercado. O Grizzlies já acertou um vínculo de dois anos com o atleta de 25 anos que vai render US$4,5 milhões em salários.

– Jack McVeigh é quem pagou o preço pela postura agressiva do Rockets no início da agência livre. O ala-pivô foi dispensado pelos texanos nos últimos dias e especula-se que ele vai voltar ao basquete da Austrália.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/07, você lembra de Semi Ojeleye? Pois o ex-ala do Celtics é o novo reforço dos sérvios do Crvena Zvezda para a próxima temporada da Europa.

